Margallo va demanar suport a països bàltics sobre el conflicte català com "contrapartida"

Preguntat per Podem.





L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo ha revelat que va plantejar als governs dels països bàltics que per a Espanya era una prioritat mantenir la seva integritat territorial "en justa contrapartida" pels "esforços" que Espanya feia en favor d'aquests països.





Uns esforços que inclouen el "militar" per terra i aire i l'haver votat "religiosament" a favor de les sancions a Rússia després de la crisi de Crimea.





Margallo, ara president de la Comissió Mixta Congrés-Senat de Seguretat Nacional, s'ha expressat així "per al·lusions" durant una compareixença del director del Centre d'Excel·lència de Comunicacions Estratègiques de l'OTAN, Janis Sart.





El diputat d'Units Podem, Félix Alonso, que ha recordat que el mateix exministre va parlar que Espanya havia fet "favors" per recollir suports internacionals davant l'independentisme.





L'excap de la diplomàcia espanyola ha aprofitat l'ocasió per assenyalar que Espanya va complir amb el seu "deure de soci lleial i fiable" d'Estònia, Letònia i Lituània, preocupats per les activitats russes.





"En justa contrapartida a aquests esforços -favores, com vostè diu- que són els que corresponen a un soci lleial, hem plantejat sempre que per a nosaltres, insisteixo, la defensa de la Constitució era prioritària i que no entendríem ni entendrem que un Govern que sigui soci nostre faci un atac frontal a la integritat territorial ", ha reblat.





Margallo ha admès que el 2013 hi havia una part de la societat catalana que volia emular la "via bàltica" a la independència i que en aquests països hi havia sectors "fonamentalment privats" que veien aquestes aspiracions amb simpatia.





A més, ha puntualitzat que "és regla general" que abans de qualsevol reunió cadascun posi sobre la taula els seus interessos i prioritats, que per a Espanya és "mantenir la unitat" i la vigència de la Constitució, mentre que als països bàltics els preocupaven qüestions que "s'enfocaven a Rússia".