Iceta demana a la resta de partits que no utilitzin els nens amb fins polítics

Des de Vilanova i la Geltrú.





El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, ha demanat a la resta de partits "que treguin les mans de la política en les escoles" i no utilitzin els nens amb fins polítics.





Ho ha dit en un míting a l'Auditori Neàpolis de Vilanova i la Geltrú, en què també ha participat el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i els candidats socialistes Juan Luis Ruiz i Ramon Espadaler (Units).





Els polítics, ha destacat Iceta, "no han de portar la batalla política al sistema educatiu del país, sinó que han de confiar més en els mestres", com reivindica que fa el PSC.





I ha criticat el que fan els independentistes, Cs i PP, sense citar-los explícitament: "No és per l'escola per on resoldrem els problemes".





"Els nens no han d'anar a fer embalum a les manifestacione s. Als nens no se'ls ha de posar asseguts en una carretera per tallar-la", ha dit en al·lusió als independentistes.





I ha demanat a Cs i PP no qüestionar els professors: "Estem orgullosos dels nostres mestres. Que cada escola tingui un projecte educatiu adaptat a les necessitats concretes de cada alumne".





Per això ha donat suport no uniformitzar les polítiques educatives, sinó donar "pautes i suport" als centres i als professionals, als qui ha demostrat la seva confiança.

















RÈPLICA A PUIGDEMONT





Iceta ha volgut replicar al president cessat i candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, que està disposat a acceptar lliçons, però "per part d'algú que pugui donar-les".





Després que Puigdemont atribuís a Iceta la responsabilitat de l'article 155 de la Constitució i li qualifiqués de poc honorable, Iceta ha respost que "el que és molt poc honorable és dividir els catalans, perjudicar l'economia, danyar la imatge de Catalunya i no haver evitat l'aplicació de l'article 155 convocant eleccions quan tocava ".





El 155, ha afegit, "ho han fet inevitable els que es van saltar la legalitat, van trepitjar els drets dels diputats i es van saltar la llei i la Constitució: ara, que no ens vinguin amb contes i ens facin responsables d'actes que només depenien d'ells ".