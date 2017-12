Jordi Sànchez entrarà en campanya en el míting central de JuntsxCat

Un cartell penjat a Twitter.





El número 2 de JuntsxCat, Jordi Sànchez, entrarà aquest divendres per primera vegada en campanya electoral al míting central de la candidatura, encara que s'ignora com reapareixerà, tenint en compte que és a la presó.





"Demà divendres estaré amb el president Puigdemont al pavelló d'esport de la Vall d'Hebron! No podran destrossar mai la llibertat ni la voluntat de fer realitat els nostres somnis", ha subratllat en un missatge al seu perfil de Twitter.





La incògnita estigui en saber com es materialitzarà la seva aparició, i més tenint en compte que el Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dijous concedir al també expresident de l'ANC els permisos de sortida que havia sol·licitat per participar en la campanya, i realitzar entrevistes que no es s'insereixin en el règim ordinari de la presó.