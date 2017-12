Líders europeus aborden l'enfortiment de l'eurozona davant futures crisis

Hi divisió entre els socis de l'euro.





Els líders europeus debatran aquest divendres com enfortir les estructures de l'eurozona per fer front a futures crisis, tot i que les converses estaran marcades per la divisió que hi ha entre els socis de l'euro, tant sobre la velocitat com per la naturalesa de les reformes, i per l'absència d'un Govern amb plens poders a Alemanya.





Sobre la taula hi haurà algunes de les propostes plantejades la passada setmana per la Comissió Europea, com convertir el Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE) en un Fons Monetari Europeu amb més competències o introduir un "tallafocs" per a la unió bancària.





El president del Consell europeu, Donald Tusk, ha convocat aquesta reunió per impulsar els debats sobre el disseny de la moneda única i assistiran no només els caps d'Estat i de Govern de l'euro, sinó també els de la resta de països que han signat el ' pacte fiscal '.





A la reunió també hi participaran el president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, i el president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, que va resumirà al començament de la sessió les conclusions a què han arribat els ministres de Finances de l'eurozona durant els seus debats per preparar la cimera.





ESTABLIR LES BASES





L'objectiu de la mateixa és "establir les bases" perquè els líders europeus puguin prendre "les primeres decisions" l'any que ve, i proposa que això passi al juny de 2018.





En qualsevol cas, qualsevol avenç en matèria econòmica estarà condicionat a la formació d'un nou Govern a Alemanya.





El fet que Merkel encara no hagi aconseguit un acord amb altres formacions polítiques "no facilita el procés", segons ha reconegut un alt funcionari europeu, que no obstant això ha apuntat que "no tot pot posposar" per aquest factor.





Altres fonts europees han assenyalat que Alemanya "és un país que ha d'estar a bord" perquè la Unió Econòmica progressi. En aquest sentit, les mateixes fonts han apuntat que un acord entre Merkel i el socialdemòcrata Martin Schulz generaria una coalició "més eurofila" i "capaç d'avançar en dossiers complicats".





"OPORTUNITAT"





En el document de treball que ha elaborat de cara a les discussions d'aquest divendres, el president del Consell europeu afirma que aquesta cimera serà "molt diferent a altres anteriors" perquè "no hi ha crisi que gestionar".





"La millor situació econòmica ens dóna una oportunitat per discutir els desafiaments que tenim per davant i com enfrontar-nos a futures crisis", argumenta.





No obstant això, també adverteix que la voluntat política per les reformes s'ha "debilitat" davant l'absència d'una "pressió del mercat", al mateix temps que subratlla la "importància estratègica" d'assegurar que els Estats membres i la zona euro " tenen els mitjans adequats per afrontar crisi potencials ".