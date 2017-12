Domènech tindrà la clau del Govern, segons un sondeig

Domènech tindria la clau.





Els partits constitucionalistes fregarien el 45 per cent dels vots en els pròxims comicis catalans del 21 de desembre, tot i que els independentistes aconseguirien 63 diputats, a cinc de la majoria absoluta al Parlament.





D'aquesta manera, Catalunya en Comú-Podem (CatECP), el partit de Xavier Domènech, jugaria un paper fonamental en la conformació del Govern.





Així es desprèn d'un sondeig de Metroscopia per al diari 'El País', que atorga la victòria a Ciutadans amb el 25,2 per cent dels vots i entre 35 i 36 escons, deu més dels que té actualment. Li seguiria en segona posició els independentistes d'ERC, amb el 23,1% dels vots i 33 escons.

EMPATATS





L'última enquesta publicada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per a les eleccions catalanes reflectia gairebé un empat entre les dues formacions, amb el partit d'Oriol Junqueras i Marta Rovira al capdavant amb 32 diputats i un suport del 20,8%, però amb la formació d'Inés Acostades superant en vots (22,5%) i gairebé empatant en escons (entre 31 i 32).





Perd força la llista de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, que obtindrien 22 diputats i el 14,3 per cent dels vots. Segons el CIS, l'antiga PDeCAT aconseguiria un 16,9% i entre 25 i 26 escons.





La remuntada es la portaria el PSC de Miquel Iceta, que guanyaria quatre escons fins als 20 seients al Parlament català i el 14,3 per cent dels vots. El CIS, en canvi, li atorgava un suport del 16 per cent i 21 escons.





La CUP de Carles Riera, que el 2015 va treure 10 escons, perdria dos diputats fins quedar-se amb vuit i l'6,4 per cent dels vots (el CIS li donava 9 diputats i el 6,7% dels vots) i també es ressentiria el PP de Xavier García Albiol, amb 11 escons el 2015, que cauria fins els cinc i sis diputats (el CIS li donava 07:01 5,8 per cent).





ingovernabilitat





D'aquesta manera, el bloc considerat constitucionalista guanyaria en nombre de vots, amb un 44,9% per cent enfront del 43,8 per cent dels independentistes, encara que no així pel que fa a escons es refereix, amb els sobiranistes amb 63 diputats i els unionistes amb 61.





Cap dels blocs estaria en condicions d'arribar a la majoria absolut a, fixada en 68 seients i els comuns serien determinants per a la formació de govern.





En el sondeig de Metroscopia, mantenen els 11 escons de 2015, amb el 9,3 per cent dels vots (el CIS li donava un 8,6 per cent i 9 escons).





No obstant això, Xavier Domènech ja ha advertit que l'única alternativa real de Govern és amb PSC i ERC, tot i que els socialistes ja han anticipat el seu veto a aquesta fórmula.