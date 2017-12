Comín, "el que estigui net que tiri la primera pedra" deia Jesús

Toni Comín, l'exconseller de sanitat fugit a Brussel·les, cada dia deixa anar alguna frase lapidària, per seguir estant present en els mitjans de comunicació. Ell va a les llistes d'ERC i necessita prendre part d'alguna manera, en la campanya perquè el triïn diputat ¿vindrà a votar, recollirà el seu possible acta de diputat ?. Com viu en una realitat paral·lela, un dia diu franquista al govern de Rajoy, als partits constitucionalistes i un altre es fica amb el PSC, partit pel qual ha estat xuclant del vot durant algun temps. Encara ressona en la memòria d'alguns dels seus "companys" quan ell s'havia reivindicat com a federalista que defensava un Estat Plurinacional, i, ara es decanta per una República independent.





"El teu Pàtria és el teu Nació; el teu Nació, Espanya. Espanya: Única i indivisible, en la seva rica varietat autàrquica regional, és: Sublim arcà de tradicions reliquiari de grandeses. Mare de nous mons. Llum de la història. Alberg de Santedat Defensora de l'Església Catòlica Espanya, sense la creu, deixaria de ser Espanya- Estúdiala, per conèixer-Coneix-la, per estimar-la. Estima-, per honrar-la. Tingues present que el més pur dels amors, després de Déu, és el de la Pàtria. Es sempre catòlic pràctic- Tu, soldat de la Tradició, hauràs de tenir lloc en el Regne de Déu ". Això correspon a la descripció de la Pàtria en les ordenances del Requetè. Organització paramilitar carlista, el fundador a Aragó va ser obra de l'avi de l'exconseller fugit, Jesús Comín.





L'avi Comín, va formar part, entre moltes altres coses, d'una llista electoral conjunta de dretes i va sortir elegit diputat a Corts. On se li coneixia per les seves intervencions constants, sobre temes relacionats amb Aragó, tan bé eren acreditades les seves arengues contra l'aixecament anarquista de 1933 i la Revolució asturiana de 1934. Tampoc es van lliurar de les seves dures crítiques la maçoneria i el govern d'Alejandro Lerrux.





Jesús Comín, després de l'Alçament va col·laborar activament en la ràpida adhesió de Saragossa al bàndol revoltat, però no va poder assaborir les mels de l'èxit ja que va morir quatre mesos abans de la victòria del bàndol nacional. Al seu sepeli, multitudinari, van acudir diversos dignataris franquistes, inclosos el general Moscardó i el general Monestir.





Jesús, el fill de Déu va dir als fariseus que acusaven una dona d'adulteri i que volien aplicar-li la llei de Moisès a l'adultera "el que estigui net de pecats que tiri la primera pedra". Doncs això, Comín.