'Estiu 1993' cau de la cursa als Oscar

'Estiu 1993'









La cinta espanyola rodada en català 'Estiu 1993', de Carla Simón, ha quedat fora de la cursa als premis Oscar a la millor pel·lícula en llengua no anglesa, en la qual l'única producció llatina que ha aconseguit passar ha estat la xilena 'Una mujer fantástica' de Sebastián Lelio, segons ha informat l'Acadèmia de Hollywood en un comunicat.





La resta de les candidates que encara aspiren a l'estatueta són 'In the Fade' (Alemanya), 'On Body and Soul' (Hongria), 'Foxtrot' (Israel), 'The insult' (Líban) i 'Loveless' ( Rússia), 'Félicité' (Senegal), 'The Wound' (Sud-àfrica) i 'The Square' (Suècia).





Entre les 92 candidatures que aspiraven a l'Oscar en aquesta categoria es trobaven, a més de la cinta de Carla Simón, altres pel·lícules en llengua espanyola com 'Zama' (Argentina), 'Tempesta' (Mèxic) o 'Pariente' (Colòmbia).

'Estiu 1993' és l'òpera prima de Simó i va ser estrenada el passat mes de juny.





La seva nominació als Oscar s'hauria sumat a diversos reconeixements com la Biznaga d'Or al Festival de Màlaga, el premi a Millor Òpera Prima i el Gran Premi del Jurat Gen Kplus a la 67 edició del Festival Internacional de Cinema de Berlín.