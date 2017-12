Jordi Garcia Tabernero, elegit president d'honor de Dircom Catalunya

Jordi Garcia Tabernero, president d'honor de Dircom Catalunya









Els socis de l'Associació de Directius de Comunicació (Dircom) Catalunya han ratificat per unanimitat el nomenament de Jordi Garcia Tabernero com a president d'honor de l'entitat.





Garcia Tabernero és en l'actualitat director general de Comunicació i Relacions Institucionals de Gas Natural Fenosa, i va ser l'impulsor de la primera delegació territorial de Dircom.





El director de Comunicació de Gas Natural ha agraït la distinció i ha assenyalat: "Em fa especial il·lusió seguir vinculat al projecte, unint esforços per afrontar els nous reptes de la professió marcats per la transformació digital, sense oblidar la component ètica en la comunicació".





Per la seva banda, la presidenta de Dircom Catalunya, Mª Luisa Martínez Gistau, ha afirmat que "la Junta Directiva i els socis estem orgullosos de comptar amb el suport i la participació de Jordi Garcia Tabernero", a qui considera "un referent de la professió no només a Catalunya però també a Espanya".





Tabernero va ser proposat per al càrrec per la junta directiva de Dircom en tancar el seu cicle com a president de l'associació professional després de vuit anys i mig de treball per impulsar el reconeixement de les tasques de comunicació i dels seus professionals com a eix estratègic d'empreses i institucions.