CGT denuncia saturació en les Urgències de Vall d'Hebron en el pont de la Puríssima

Urgències al pont de la Puríssima









El sindicat CGT ha denunciat la manca de previsió a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona durant el pont de la Puríssima a causa de la saturació del servei d'Urgències, i ha considerat que estan "farts" de denunciar i que no volen que la situació quedi "impune".





Segons ha assenyalat en un comunicat, es van donar situacions "vergonyoses" i "humiliants", de les quals aporten fotografies.





Dijous, afegeix, el volum d'usuaris estava "molt per sobre de les seves possibilitats", però en la majoria de casos les queixes les rep el personal sanitari i no es denuncia per via escrita.





CGT censura les condicions de treball dels professionals i destaca que hi ha "falta d'espai, de material, de llits i de personal", amb la corresponent sobrecàrrega assistencial.









Fonts de l'hospital han explicat que "no hi ha hagut falta de previsió" i que en aquest pont pot haver pics de feina que són inevitables i per als quals estan preparats perquè ja comptaven amb l'experiència de l'any passat per aquestes dates.