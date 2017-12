Bartomeu: "Ha estat un any difícil"

Bartomeu durant el discurs





El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha parlat sobre el balanç anual del club en aquest 2017 i l'ha qualificat com "intens", sent clau la "tranquil·litat" per afrontar els "episodis complexos i difícils" que ha hagut de travessar l'entitat.





Les paraules de Bartomeu han arribat en el tradicional dinar nadalenc amb els mitjans de comunicació, on el mandatari ha parlat dels temes més rellevants com la sortida de Neymar o la situació política a Catalunya.





"Des l'adéu de Luis Enrique al fitxatge de Valverde, les renovacions de jugadors com Iniesta o Messi", també han estat ressaltades pel president blaugrana.





Segons ha explicat, el club sempre ha intentat mantenir-se tranquil davant els episodis difícils i complexos, sempre buscant el millor per als socis i el Barça.





No obstant això, Bartomeu ha desitjat un feliç any nou a tots, el qual s'espera que sigui "igual o millor" que aquest 2017.