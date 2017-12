Iceta qualifica de prematura la seva proposta d'indult però defensa la reconciliació

Iceta en campanya









El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, ha qualificat aquest divendres de prematura la seva proposta d'indultar els líders sobiranistes si són condemnats, si bé ha assenyalat que prefereix equivocar-se "buscant la reconciliació entre catalans que encertar en mantenir les ferides obertes".





"Sens dubte, es tracta d'una proposta prematura i aquí ha de quedar això, però em comprometo, si sóc president, a prendre totes les decisions i emprendre totes les iniciatives que afavoreixin la reconciliació" entre els catalans, ha respost en preguntar per si és coherent defensar l'article 155 de la Constitució i, al mateix temps, advocar per indults en cas de condemna.





Iceta ha recordat que el PSC ha hagut de donar suport al 155 "per desgràcia" perquè en cap cas era una opció desitjada, i ha assenyalat que els socialistes es van deixar la pell per evitar una proclamació de la independència i la posterior suspensió de l'autonomia.





"L'únic responsable es diu Carles Puigdemont. La DUI va fer inevitable l'aplicació del 155 que, afortunadament, ha servit per convocar eleccions en el termini més breu possible" i ara els catalans podran triar canviar d'etapa, ha reivindicat.





I ha assenyalat que en una situació com l'actual és millor tenir al capdavant del Govern central l'actual president, Mariano Rajoy, que no a altres responsables del seu partit: "Sort que tenim Rajoy i no Aznar. Sort que tenim Rajoy i no altres dirigents del PP que no vull anomenar per respecte i educació ".