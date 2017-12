CaixaBank impulsa imaginCafé, un nou espai cultural per a joves a Barcelona

imaginCafé, un nou espai cultural a Barcelona









CaixaBank ha impulsat la creació d'imaginCafé, un nou espai cultural ubicat al centre de Barcelona que també pretén ser un referent virtual ja que activitats físiques com concerts i presentacions es faran també en 'streaming'.





ImaginCafé està situat al número 11 del carrer Pelai, on antigament hi havia unes oficines financeres de la Caixa, i obre al públic el 20 de desembre. Està orientat al públic jove, els millennials, i està inspirat en la marca imaginBank, el banc creat per a realitzar tota l'operativa bancària a través d'aplicacions per a mòbils i xarxes socials.





El director general de CaixaBank, Joan Alcaraz, ha explicat aquest divendres a la presentació d'imaginCafé que el "món Imaging" necessita un concepte lluny de l'operativa bancària tradicional i el nou espai cultural neix amb vocació de ser un punt de trobada entre els clients de imaginBank, tot i que està obert al públic en general.





ImaginCafé ha tingut un cost de dos milions d'euros i no es descarta traslladar l'experiència a altres ciutats si hi ha "massa crítica", ha assenyalat Álcaraz.





Segons les previsions, per imaginCafé passaran unes 500.000 persones a l'any, però a través de les xarxes socials hi haurà sis milions de visitants.





Hi haurà concerts, actuacions de DJ 's, projeccions de cinema, mostres de videoart, exposicions, passarel·les de moda i presentacions, entre altres propostes d'oci, que seran retransmeses per Internet. També hi ha una part destinada a l'emprenedoria, per la qual cosa compta amb espais per realitzar tallers, i té una sala auditori amb capacitat per a 250 persones.





El centre obre tots els dies de la setmana: de 8 a mitjanit de dijous a dissabte, i de 8 a 22 hores de diumenge a dimecres. Entre les marques col·laboradores, figuren Samsung, que aporta infraestructura tecnològica; Rodilla, l'empresa que gestionarà un espai de restauració, Movistar i Adidas.