Selfitis: fer-se selfies pot ser un trastorn mental

La 'selfitis' és un trastorn mental genuí i les persones que se senten obligades a publicar contínuament fotos de si mateixes a les xarxes socials poden necessitar ajuda, segons els psicòlegs.





El terme va ser encunyat per primera vegada en 2014 per descriure l'obsessiva necessitat d'autoretratarse en una notícia falsa en la qual es deia que l'Associació Psiquiàtrica Nord-americana estava valorant considerar-la un desordre mental.





Arran de l'engany, els investigadors de la Universitat de Nottingham Trent i l'Escola d'Administració Thiagarajar a l'Índia van decidir investigar si hi havia alguna cosa de veritat en el fenomen.





Ara han confirmat que la "selfitis" hi ha de veritat i fins i tot han desenvolupat una "escala de conducta de selfitis" que pot utilitzar-se per avaluar la seva gravetat.





El Dr Mark Griffiths, Professor Distingit de comportaments addictius en el Departament de Psicologia de la Universitat de Nottingham Trent, assenyala: "Fa uns anys, van aparèixer històries en els mitjans de comunicació afirmant que la condició de la 'selfitis' havia de ser classificada com un trastorn mental per l'Associació Psiquiàtrica Nord-americana ".





"Tot i que la història va ser un engany, no significava que la condició de la 'selfitis' no existís. Sembla que ara hem confirmat la seva existència i desenvolupat la primera escala de comportament de 'selfitis' del món per avaluar la condició".









via GIPHY E l cèlebre selfie de DeGeneres als Oscars





L'ESCALA DE LA 'SELFITIS'





L'escala, que va d'1 a 100, es va desenvolupar utilitzant un gran nombre de grups focals amb 200 participants per determinar quins factors impulsen la 'selfitis'.





Tots els participants eren de l'Índia, perquè el país té el major nombre d'usuaris a Facebook, així com el major nombre de morts per voler fotografiar-en llocs perillosos.





Les troballes, publicats a la revista 'International Journal of Mental Health and Addiction', confirmen que hi ha tres nivells de 'selfitis'.





Els casos lleus són aquells individus que es autoretratan almenys tres vegades al dia, però no ho publiquen en xarxes socials. A continuació es troba la fase "aguda" del trastorn, en la qual els individus sí publiquen els seus selfies.





En la tercera etapa de la 'selfitis', la "crònica", les persones senten una necessitat incontrolable de fer-se fotos de si mateixes les 24 hores del dia, pujant-se a alguna xarxa social més de sis vegades al dia.





Els investigadors van trobar que els pacients típics de la 'selfitis' eren cercadors d'atenció, sovint mancats de confiança en si mateixos, que esperaven millorar la seva posició social i sentir-se part d'un grup en publicar constantment imatges de si mateixos.









L'Escala de la 'Selfitis'





Qualifica les següents frases de l'1 al 5 (sent 5 totalment d'acord i 1 molt en desacord).





Com més gran sigui la puntuació, major és la probabilitat de patir 'selfitis'.









1. Fer-me selfies em dóna una bona sensació i em sento millor





2. Comparteix la meva identitat crea una sana competència amb els meus amics i col·legues





3. Guanyo una enorme atenció compartint la meva identitat a les xarxes socials.





4. Sóc capaç de reduir el meu nivell d'estrès al fer-me un selfie.





5. Em sento segur quan em faig un selfie





6. Guanyo més acceptació entre el meu grup de companys quan em faig un selfie i ho comparteixo en les xarxes socials





7. Sóc capaç d'expressar-me més en el meu entorn a través d'un selfie





8. Treure diferents fotos de mi mateix m'ajuda a augmentar el meu estatus social





9. Em sento més popular quan pujo els meus selfies a les xarxes socials





10. Fer-me selfies millora el meu humor i em fa sentir feliç





11. Tinc una opinió més positiva de mi mateix quan em faig selfies





12. Em converteixo en un membre fort del meu grup de companys a través dels selfies que pujo a les xarxes socials





13. Un selfie proporciona millors records sobre esdeveniments i experiències





14. Publico amb freqüència els meus selfies per obtenir més 'M'agrada' i comentaris





15. En pujar els meus selfies espero que els meus amics em avaluïn





16. Fer-me un selfie modifica instantàniament el meu estat d'ànim





17. Mirar meus selfies augmenta la meva autoestima





18. Quan no em faig fotos em sento separat del meu grup de companys





19. Els selfies són perfectes per atresorar bons records al fututo





20. Ús filtres i altres eines d'edició per millorar les meves selfies i veure millor