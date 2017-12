Convoquen aturades de dues hores diàries a la restauració de l'aeroport del Prat els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre

Aturades a la restauració de l'aeroport del Prat









Els treballadores d'hostalaria de l'aeroport del Prat faran aturades de dues hores els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre

Els sindicats UGT i CC.OO. han convocat aturades de dues hores diàries, de 13 a 15 hores, per als dies 22, 23, 29 i 30 de desembre en els principals aeroports espanyols i, a més, al de Barcelona hi haurà concentracions en aquesta franja horària a la zona d'arribades nacionals de la terminal T1.





Segons han explicat en un comunicat els sindicats aquest divendres, les mobilitzacions tenen com a objectiu fer visible l'oposició dels treballadors a la divisió dels restaurants i bars dels aeroports.





Els representants dels treballadors demanen la subrogació de tot el personal en l'àmbit de l'activitat de l'hostaleria i la restauració en tots els supòsits de successió o substitució d'empreses (contractació o subcontractació) realitzat als aeroports.





Exigeixen també l'aplicació obligatòria dels acords i convenis sectorials d'hostaleria i restauració, així com les millores econòmiques i socials que s'hagin pactat, individualment o col•lectivament.





Volen el compromís d'ocupació i de reubicació al centre de treball en cas de disfuncions produïdes per canvis en la concessió, així com el compromís de no externalització de serveis per part de les adjudicatàries.





En el mateix sentit, demanen una revisió de les condicions econòmiques del concurs en el cas que l'empresa adjudicatària presenti pèrdues econòmiques, per tal d’assegurar la viabilitat de la concessió i evitar mesures com expedients de regulació d’ocupació.