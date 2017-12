Domènech no donarà suport a un Govern ERC-JuntsxCat perquè vol "transformar"

Domènech no donarà suport a un Govern ERC-JuntsxCat





El candidat del CatECP a les eleccions del 21 de desembre, Xavier Domènech, ha advertit que no facilitarà un Govern que ERC comparteixi amb JuntsxCat, ni tan sols a través d'una abstenció: "No hem vingut a abstenir-nos, hem vingut a transformar".





Ho ha dit després que la número 2 dels republicans, Marta Rovira, hagi apostat aquest mateix divendres per prioritzar l'acord amb JuntsxCat per aplicar la república, en una entrevista de Rac1.





Domènech ha insistit que la seva proposta passa per dialogar amb les forces progressistes després dels comicis i per que no es repeteixi "la subordinació de l'esquerra a la dreta" en nom de l'eix nacional català, ha replicat a Rovira, a la qual recorda els Pressupostos que va aprovar el passat Govern, quan el republicà Oriol Junqueras era vicepresident i conseller d'Economia.





Ha criticat que s'aprovessin uns comptes públics que financen a escoles que se separen per sexe, quan han reivindicat històricament el laïcisme: "Hem vist persones que, per assumir la llibertat, havia de votar contra si mateixes".





Preguntat per si el candidat de JuntsxCat i president cessat, Carles Puigdemont, ha de tornar a Catalunya abans de les eleccions, ha recordat que va marxar per una estratègia judicial que considera que li ha estat favorable perquè a Bèlgica hi ha diferents tipus penals, i ha aclarit que no entrarà a valorar-la.





"Però crec que Puigdemont hauria d'haver governat per a tots els catalans. Carles Puigdemont no pot estar en el futur de Catalunya, com a president", ha dit.





Ha afirmat que durant la campanya els han demanat pactar tant ERC com el PSC, que va dir que amb Domènech "ho ballaria tot", pel que es considera que són l'única força política transversal i creu que creixerà prou per desbloquejar Catalunya .





En una roda de premsa Efe, ha explicat que la seva tendència a les enquestes és positiva: "Som els que més pugen amb diferència", i ha aclarit que no es planteja anar a un escenari de repetició d'eleccions, tot i que recorda que totes les decisions les prenen en un debat amb les seves bases.