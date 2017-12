El Govern central liquida Diplocat pel 155

Pel 155.





El Govern, en el Consell de Ministres, ha acordat liquidar el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, que ja va deixar de funcionar el passat 27 d'en aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Així ho ha avançat el ministre portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, que ha explicat que en un primer moment es va acordar la supressió de l'organisme i ara s'ha aprovat ia la seva liquidació definitiva com a entitat.









El Consell de Ministres ha acordat també deixar sense efecte acords de la Generalitat que preveien centralitzar a l'Agència Tributària de Catalunya ia la Direcció General de Política Social el pagament de tributs de titularitat estatal i de cotitzacions socials.





"EVITAR CONFUSIÓ"





El delegat del Govern a Catalunuya, Enric Millo, ha explicat que amb aquesta mesura busquen evitar "confusió perquè els organismes i funcionaris implicats es podien trobar en una situació des del punt de vista legal insostenible".





"Aquests acords tenien el propòsit de desplegar una hisenda catalana per assumir competències de l'Estat", ha assegurat Millo, pel que han suspès tots els convenis i actuacions pressupostàries per desenvolupar-los.





Segons Millo, amb aquests acords la Generalitat volia centralitzar en l'agència tributària catalana la presentació de models d'autoliquidació i altres tràmits de tributs estatals, ia la Direcció General de Protecció Social la prestació de serveis relatius a cotitzacions socials i ingressos de les quotes corresponents .





"Això excedia les competències pròpies" d'aquests ens i es generava inseguretat jurídica als funcionaris posant en risc la correcta traçabilitat, segons el delegat.





A més, ha assegurat que amb la recaptació de tributs estatals per part de la hisenda catalana es generava "més burocràcia i més tramitació" per acabar ingressant els tributs on correspon: l'Administració de l'Estat.





Segons Millo, d'aquesta manera el que han fet també és clarificar competències, el que "és bo per als ciutadans i per als funcionaris".





PRIMERES MESURES





La supressió del patronat de Diplocat va ser una de les primeres mesures que va prendre el Govern amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





També va decretar el tancament de les delegacions de la Generalitat a l'exterior i encara que va deixar oberta l'oficina de Brussel·les, va cessar al seu delegat, Amadeu Altafaj.