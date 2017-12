El 155 estarà vigent fins que hi hagi un nou Govern

El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat que l'article 155 de la Constitució estarà vigent a Catalunya fins que hi hagi nou Govern al Palau de la Generalitat.





Rajoy ha confiat que les eleccions autonòmiques del 21 de desembre obrin una "nova etapa" basada en la normalitat i el compliment de la llei.





En ser preguntat si li preocupa que els comicis llancin un escenari incert que pugui allargar en el temps el 155, el cap de l'Executiu ha explicat que el mateix acord del Consell de Ministres -aprovat el 21 d'octubre-, assenyala que estarà en vigor " fins que després de les eleccions es formi un nou Govern ".





Rajoy ha assenyalat que l'actuació del seu Govern a Catalunya, després de decidir adoptar el 155, ha estat "ponderada", "proporcional" i "raonable".





Així ha recalcat que era "absurd pensar" que no faria "res" després que es declarés la independència d'una part del territori nacional.





"Davant d'una situació excepcional, es va prendre una mesura excepcional i les mesures excepcionals no han de prolongar-se en excés en el temps", ha manifestat, per deixar clar que va prendre aquesta mesura no per governar la Generalitat sinó per recuperar una situació de normalitat i respecte a la llei.





UNA "FALSEDAT"





Després animar els catalans perquè vagin a votar el dia 21 de desembre, Rajoy ha indicat que el que estan apuntant "fonamentalment" les enquestes és que el "massiu suport a la independència de Catalunya" de la qual parlaven els independentistes és "llisa i planerament una falsedat ".





És més, ha dit que els sondejos també evidencien que "la irresponsabilitat d'alguns ha provocat una enorme divisió en la societat catalana".





"Espero que a partir del dia 21 s'obri una etapa política que estigui basada en la normalitat, en la tranquil·litat i en la qual els governants compleixin la llei i les resolucions dels tribunals", ha postil·lat.