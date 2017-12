La Junta Electoral àmplia el termini per votar per correu fins dimarts 19

A les 14 hores.





La Junta Electoral Central (JEC) ha ampliat fins a les 14 hores del dimarts dia 19 el termini per votar per correu en les eleccions autonòmiques catalanes del pròxim dia 21.





L'ampliació del termini, sol·licitada pel PP, compta amb informe favorable de la societat estatal Correus, que és l'encarregada d'assegurar que aquests vots arribin a temps perquè es compten en les meses electorals el dia de la votació.





L'organisme arbitral ha acordat aquesta nova ampliació perquè els ciutadans que hagin sol·licitat exercir el seu dret al vot per correspondència per a les eleccions al Parlament tinguin més temps per dipositar a les oficines postals, amb caràcter certificat i urgent, el sobre amb el seu vot.





En el seu acord, la JEC justifica la pròrroga en què s'ha produït algun "retard en la remissió de certa documentació electoral a causa dels recursos interposats contra la proclamació de candidatures i la peculiaritat de les dates del procés electoral en curs, que comporta que el termini de dipòsit del vot finalitza després d'un cap de setmana ".





Segons les dades provisionals de Correus, més de 81.250 electors han demanat votar per correu en els comicis catalans del pròxim 21 de desembre, fet que suposa un 25% menys que la xifra registrada fa dos anys, quan les eleccions van ser en diumenge i es van gestionar un total de 108.896 peticions.