Foment del Treball demana que el pròxim Govern acabi amb la inseguretat jurídica

Advoca per recuperar el diàleg.





El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha insistit en la necessitat que el pròxim Govern de la Generalitat garanteixi l'estabilitat política i la seguretat jurídica per assegurar la bona marxa de l'economia, i ha demanat "responsabilitat" als partits perquè formin govern després del 21-D.





Gay de Montellà ha afirmat que les eleccions del 21 de desembre han de servir per a la formació d'un Govern que, al seu parer, ha de recuperar el diàleg i la negociació amb el Govern central.





Ha recordat que la principal patronal catalana reclama des de 2012 "diàleg, acord i pacte", i ha assenyalat que li seguirà demanant mentre no es produeixi, i ha posat com a exemple el diàleg social entre sindicats i patronals per impulsar l'Acord Interprofessional de Catalunya ( AIC).





OBLIGACIÓ DE DIALOGAR





"Si nosaltres som capaços de tenir diàleg, com no poden ser capaços de fer-ho ens polítics que ens representen?", S'ha preguntat, i ha considerat que els representants polítics tenen l'obligació de dialogar i intentar arribar a acords.





Així, ha instat els partits a que, a partir del 22 de desembre, dialoguin "de manera ferma, decidida, sincera, transparent i amb responsabilitat política" per arribar a acords per formar Govern i que serveixi per allunyar les incerteses polítiques.





Ha avisat que si es manté la incertesa política i la inseguretat jurídica les conseqüències afectaran "les pròximes generacions".





"FUGIDA EMPRESARIAL"





Ha assegurat que l'economia catalana, que havia registrat una primera meitat de l'any molt positiva, s'ha vist afectada negativament per la política des de setembre, a partir de l'aprovació al Parlament de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, el que va provocar l'inici d'una "fugida empresarial".





"A partir de l'21D volem que aquesta inseguretat jurídica i inestabilitat política quedi absolutament oblidada amb la formació d'un Govern", ha insistit, i ha considerat que no fer-ho suposaria una irresponsabilitat política.





En ser preguntat per si hi ha risc que hi hagi més sortides d'empreses si torna a guanyar una majoria independentista, Gay de Montellà ha considerat que els partits poden tenir l'objectiu d'arribar a la independència però "dins de la legalitat".





Ha assegurat que durant aquests últims mesos, Catalunya ha perdut algun projecte d'inversió, i ha avisat que estan pendents noves inversions "importants", per la qual cosa s'ha d'assegurar la seguretat jurídica perquè es materialitzin.