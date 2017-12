Els taxistes acusen de "continu assetjament" a la CNMC

Demanen la dimissió del seu president.





Fedetaxi, principal patronal del sector, considera que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) manté un "continu assetjament" al gremi davant l'informe que ha emès en què rebutja els nous requisits que el Ministeri ultima per al sector de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), les empreses com Uber i Cabify.





L'associació "lamenta" que la CNMC "prengui partit" per un model de negoci que, segons denuncia "practica l'elusió fiscal i precaritza les condicions de treball" i "d'un pas més en la seva batalla per desmantellar el servei públic de taxi i lliurar-lo en safata a multinacionals com Uber i Cabify.





Fedetaxi torna a demanar la "immediata dimissió" del president de la Comissió, José María Marín Cremada, per "la seva continu assetjament al sector".





La patronal estima que la CNMC fa una anàlisi "molt esbiaixat i sense fonament jurídic" en el seu informe, que considera "desproporcionats i contraris a la competència" els nous requisits que Foment exigirà als VTC.





Fedetaxi, tot i assegurar que les mesures de Foment per a aquestes empreses no tenen el "beneplàcit" dels taxistes perquè li semblen insuficients, insta el Ministeri a aprovar-les de forma urgent.





Així mateix, l'organització, que ja ha convocat diverses mobilitzacions i aturades aquest any en contra de la competència deslleial i l'intrusisme que, segons assegura, practiquen les VTC, algunes davant de la seu de la CNMC, ha advertit que "no romandrà inerme davant l'atropellament "que considera suposa l'informe del 'superregulador'.





"Fedetaxi utilitzarà tots els recursos que té al seu abast per impedir el 'martingales' dels lobbies", va assegurar el seu president, Miguel Ángel Leal.