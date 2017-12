Un nou antibiòtic, més eficaç contra la pneumònia hospitalària

Antoni Torres / Hospital Clínic





Un estudi liderat per l'Hospital Clínic de Barcelona demostra la capacitat d'un nou antibiòtic per tractar les pneumònies intrahospitalàries, entre les quals es troba la pneumònia associada a la ventilació mecànica.





L'estudi constata que té una eficàcia similar al tipus d'antibiòtics més utilitzats en l'actualitat per tractar la infecció, però amb l'avantatge de superar problemes derivats de la seva administració, com la resistència de certs bacteris.





Els investigadors van dur a terme un assaig clínic en 879 pacients de 136 centres de 23 països per demostrar l'equivalència d'un nou antibiòtic, amb el tractament estàndard.





L'investigador principal de l'estudi i primer signant de l'article és el cap de la Unitat de Vigilància Intensiva Respiratòria (UVIR) de l'Hospital Clínic, Antoni Torres.





La pneumònia intrahospitalària és la segona infecció nosocomial més comuna i la causa principal de mort per aquest tipus d'infeccions en pacients crítics.





La seva incidència es troba entre 5 i 20 casos per cada 1.000 admissions hospitalàries, amb les taxes més altes en pacients immunodeprimits, quirúrgiques o gent gran.





Encara que existeix tractament per a aquesta infecció, que té una mortalitat associada del 10%, cada vegada hi ha més bacteris resistents als antibiòtics.





S'ha detectat que diversos bacteris Gram negatiu, un subtipus de bacteri causant del 60% de les pneumònies nosocomials, són resistents als carbapenemos.





pneumònies intrahospitalàries





"En conjunt, aquest estudi obre la porta a la utilització d'una nova combinació d'antibiòtics per tractar pneumònies intrahospitalàries, com l'associada a la ventilació mecànica, i permet reservar carbapenem per no crear multiresistència", assenyala Torres.





"La importància del treball radica que la ceftazimida-avibactam és el primer antibiòtic nou que resol de forma eficaç aquests problemes", Torres.