Els bisbes nomenen una dona al capdavant de Càritas a 70 anys d'història

Natalia Peiró, secretària general de Càritas





Natalia Peiró s'ha convertit en la primera dona a ser secretària general de Càritas Espanyola en els 70 anys d'història de la institució, després que els bisbes espanyols ratifiquessin el seu nomenament.





Aquest fet significa per a ella un "repte" i un "pes" que sent com un "compromís fort". Però no se sent com l'única que posa "rostre de dona a l'organització." Som moltíssimes les que estem darrere ", ha assegurat per recordar que el 70 per cent dels voluntaris i contractats de l'organització són dones.

Així ho ha assegurat en una entrevista amb Europa Press, en què ressalta que el lideratge de les dones a Càritas Espanyola, en les Càritas diocesanes i en les parròquies és "immens". "Sempre he tingut molt clar que les dones són les que sostenen les famílies i les comunitats --assegura des de la seva experiència en el camp de la cooperació internacional-. Això és així també a Càritas i jo sóc una més. M'alegro de poder gaudir d'aquest privilegi, d'aquest regal, i de poder representar-les d'alguna manera a elles".

En tot cas, prefereix veure el seu nomenament com una cosa "normal" que respon a "la realitat dels temps" i, tot i que assegura que sempre s'ha sentit ben tractada treballant a Càritas i vinculada a l'Església, no li cap dubte que la seva nomenament és "un gest que molta gent va a apreciar".

"En tots els missatges que estic rebent en aquests dies moltíssimes persones estan feliços que sigui una dona --revela--. Crec que és un signe important i anem a prendre-ho amb alegria i que sigui un de molts més". En aquesta línia, recorda les paraules del Papa Francesc quan va afirmar aquest any que "una Església sense dones és com un col·legi apostòlic sense Maria. "El paper de la dona en l'Església és molt gran, no es pot entendre l'Església sense les dones i hem d'estar cada dia més actives", emfatitza.

CRISI ECONÒMICA I POBRESA INVISIBLE





D'altra banda, Peiró no vol deixar de recordar que ja formava part de l'equip liderat per l'anterior secretari general, Sebastián Mora, en un període sacsejat per una profunda crisi econòmica de la qual ara sorgeix un escenari social, segons comenta, en què les necessitats de moltes persones que encara segueixen estant en situació de pobresa, exclusió i injustícia, queden invisibilitzades. Per això, racalca que un dels reptes de Càritas Espanyola és no deixar que s'oblidi a aquestes persones i ajudar-los a sortir del cercle de la pobresa amb "innovació i creativitat".

I fer-ho des de l'Església, perquè Càritas és la seva acció social organitzada. És, tal com recorda, "la mateixa Església". "És l'Església treballant pels altres, organitzant a la comunitat perquè es bolqui amb els més pobres", recorda.

A Espanya, el missatge de l'entitat és que el 70 per cent de les llars no han percebut la recuperació econòmica i que les persones que estan en pobresa se separen dels altres. "La societat es fa més desigual i això ens preocupa moltíssim -explica-. Quan veiem que hi ha un 15 per cent de les persones que atén Càritas a les que hem de acompanyar durant més de 6 anys ... Això és moltíssim temps per poder sortir d'una situació injusta, per no poder per si mateixa tirar endavant la seva família, cobrir les seves necessitats o tenir una feina que li permeti viure amb dignitat".

A més, també constata que tenir una feina no és suficient per no estar en pobresa i vol posar "molt d'èmfasi" en el fet que hi ha una situació de precarietat laboral o treballadors pobres.

RECURSOS I SUPORT DELS PARTICULARS





Peiro no s'oblida tampoc del repte migratori i lamenta que la UE no compleixi les seves responsabilitats d'acollida, que no se les exigeixi a determinats governs i que a la societat "no li importi molt". "Alguna cosa no hem fet bé les organitzacions socials perquè a la societat no li importi que hi hagi gent que es mor al mar, en el camí, en el trànsit per venir a una Europa que somien i que els tanca les portes", critica , alhora que compromet els seus esforços per canviar l'actitud de tots i, amb això, fer que la dels governs també canviï.

La nova secretària general, que ha dirigit durant els últims dos anys el departament de Comunicació de Càritas, promet estar molt atenta a les necessitats de la gent i de la comunicació "per poder fa canvis significatius per a la vida de les persones" a les quals ajuden.

I per a això és fonamental el suport dels particulars a través del volum de recursos, que "comença a estabilitzar-se", segons assegura Peiró, també amb un "petit" increment de les persones que donen. De fet, aquest Nadal, han llançat la campanya 'Es parteix' amb l'objectiu que totes aquestes persones formin part de la solució contra la pobresa. Així mateix, afirma que les empreses segueix mostrant el seu suport però insisteix en el repte d'evitar la "invisibilitat" de les necessitats socials, que fa que moltes persones pensin que no fa tanta falta.

Pel que fa al suport públic, explica que Càritas encara no té una foto completa de l'impacte de l'autonomització del repartiment del 0,7% de l'IRPF destinat a fins socials per valorar si en el camí s'ha perdut alguna cosa del compromís que la gent volia tenir cap les organitzacions i els fins socials.

DESCENTRALITZACIÓ I COORDINACIÓ DE LES AJUDES





En qualsevol cas, defensa el "paper fonamental" de les organitzacions estatals com "matalàs" davant de la crisi. "Perdre tota aquesta articulació estatal i que tot sigui descentralitzat en el sector social hem de veure si és per a bé per la proximitat del servei o si suposa alguns problemes", reflexiona.

No obstant això, aclareix que "sense cap dubte" totes les persones, més enllà del lloc on visquin, han de tenir les mateixes oportunitats i els mateixos drets socials coberts. "Cap descentralització pot ser en perjudici d'una persona que ho necessiten i una persona que necessita un suport en una comunitat autònoma no pot rebre menys que una altra que ho necessita en una altra", destaca.

Sobre la crisi catalana, Peiro recorda que l'Església és una organització molt descentralitzada que neix del territori i que totes les diòcesis de Catalunya tenen el seu Càritas, així com totes les diòcesis d'Espanya. Per això, ha assegurat que han intentat estar en comunió amb ells i acompanyar-los i que la situació ha afectat en el sentit de veure una "societat trencada, dividida", tant a Catalunya com a Espanya.

Finalment, insisteix que per Càritas els protagonistes són els pobres. "El que volem és avaluar amb qualsevol política que sigui efectiva què és el que li està passant a les persones que més pateixen. Si qualsevol procés els afecta per a pitjor, estarem allà per donar-li suport i denunciar-ho", ha conclòs.