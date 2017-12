Borrell assegura que "si només veiés TV3 jo també seria independentista"

Miquel Iceta i Josep Borrell





L'exministre socialista Josep Borrell també li ha dit al candidat del PSC, Miquel Iceta, que "abans de tancar les ferides cal desinfectar-perquè les coses sense desinfectar-se podreixen".

Ho ha dit en un míting d'Iceta a l'Auditori de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, en què també han participat l'alcaldessa, Núria Marín, i el candidat socialista David Pérez.

Iceta ha defensat en diverses ocasions que, si és president, demanaria l'indult dels presos sobiranistes si fossin condemnats, perquè vol reconciliar i tancar ferides entre catalans.

És veritat --ha apuntat Borrell-- que Catalunya és una societat ferida i que ha de curar-se, "però per a això cal passar abans molt bé el desinfectant".

"Ja sé que ets molt bona persona i els vols perdonar de seguida, però l'han fet molt grossa, Miquel", i ha afegit que els independentistes han ficat a Catalunya en un forat del qual cal sortir com més aviat millor.

I Borrell ha assegurat sobre la situació de moltes famílies: "No podran menjar-se el torró tranquils per la divisió social que hi ha: jo he perdut molts amics amb aquesta història, i és una pena".

El també expresident del Parlament Europeu ha criticat el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, i al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, per la seva fulla de ruta independentista.

D'president cessat ha ironitzat que esperava alguna cosa mes gloriós que "anar-se'n de cap de setmana" a Brussel·les després de declarar la independència.

Del vicepresident cessat ha dit: "Ara, 'mossèn Junqueras' ens ha dit des de la presó que en aquestes eleccions es tracta de triar entre el bé i el mal. Aquestes categories tel·lúriques del bé i el mal són predemocràtiques. ¿No s'adona de la animalada que està dient?".

Aquest tipus d'actituds s'han de rebutjar radicalment perquè són, per Borrell, la base del problema de divisió social que hi ha a Catalunya: "No els reconeixem cap superioritat moral, no són millors que nosaltres, no som els dolents i ells no volen més a Catalunya . Hi ha amors que maten".

Està convençut que l'independentisme no guanyarà les eleccions del 21-D i que caldrà fer cessions per "buscar una alternativa perquè, si es torna a tenir el que es tenia, la societat catalana no pot aguantar més anys d'un procés interminable" .

"Miquel, has de 'desprocesar' a Catalunya i això també passa pels mitjans de comunicació", ha destacat en al·lusió a TV3 i Catalunya Ràdio.

S'ha referit concretament a TV3: "Bombardeja nit i dia amb el mateix missatge i al final hi ha molta gent que s'ho acaba creient: si només veiés TV3 fins jo seria independentista, encara que per sort no la veig".

NO AGUANTEREM QUE ENS DIGUIN FATXES





Borrell també ha cridat al socialisme a fer autocrítica ia tornar a seduir els votants decebuts del propi partit, i ha reivindicat una societat bilingüe i mestissa que no exclogui a ningú: "No aguantarem que ens diguin fatxes per no estar d'acord amb els seus plantejaments. Aquesta és casa nostra".

I precisament ha cridat a no banalitzar el feixisme ni el franquisme perquè hi ha hagut molta gent que ha patit per això: "I tampoc hi ha presos polítics en aquest país; que quedi clar".

Així mateix, ha demanat respectar el concepte de nació perquè existeix, però ha apuntat que "és més important que dins de la nació es visqui d'acord amb els principis de la justícia perquè la campanya no va sol d'identitat, sinó també de societat".

Borrell fa una campanya pròpia a favor del PSC des d'aquest divendres i fins dimarts que ve, amb actes compartits amb Iceta i altres paral·lels.