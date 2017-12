Per a Albiol, ser català és emocionar-se amb les victòries de 'la Roja' i no portar un llaç groc

Manuel Valls, Xavier García Albiol i María Dolores de Cospedal aquest dissabte a Barcelona





En un esmorzar-col·loqui a Barcelona al costat del candidat del PP als comicis, Xavier García Albiol, i l'exprimer ministre francès Manuel Valls, María Dolores de Cospedal ha assegurat que el PP és la millor garantia perquè el pròxim Govern es regeixi per la llei: "Som la garantia de futur de Catalunya".





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha advertit aquest dissabte que a les eleccions catalanes del 21 de desembre està en joc "el futur d'Espanya i el futur de Catalunya".





La ministra considera que el 21 de desembre és l'oportunitat de "passar pàgina d'un malson de Govern" que, al seu parer, ha portat Catalunya a un dels seus pitjors moments de la seva història recent.

Cospedal espera que les coses canviïn perquè "la discussió en les famílies catalanes no sigui si Catalunya ha de ser independent o no", i superar el que considera un període de fractura, exclusió i divisió entre catalans bons i dolents.

Per això, ha insistit que el PP, i concretament el candidat Albiol, "és garantia de poder tenir un govern constitucionalista a Catalunya" després del 21 de desembre, en unes elecicones en què ha advertit que no valen mitges tintes.





NO AL LLAÇ GROC

Albiol ha tornat a carregar amb l'independentisme i ha assegurat que ser català no és anar a una manifestació a Brussel·les ni "portar un llaç groc pel carrer", en una al·lusió implícita al color amb què molts independentistes es solidaritzen amb els polítics detinguts.





Per a Albiol, ser català sí que és "emocionar-se amb les victòries de 'la Roja' --ha dit en referència a la selecció espanyola de futbol-- i pensar en català però tenir la capacitat de dir 't'estimo' en castellà.

El líder popular també ha lloat l'exprimer ministre francès Manuel Valls com a gran coneixedor de la realitat política i social d'Espanya i "una de les veus més autoritzades per parlar de Catalunya".





MANUEL VALLS: "EUROPA NECESSITA A ESPANYA"





L'exprimer ministre francès Manuel Valls ha explicat aquest dissabte que ha viatjat a Barcelona per secundar a les forces constitucionalistes del PP, PSC i Cs en la campanya electoral catalana perquè considera que "Europa necessita a Espanya" per rellançar el projecte europeu, al costat d'Alemanya i França.





"Jo pensava que era important que els dirigents europeus estiguessin al costat d'Espanya i dels qui pensen que el destí de Catalunya sempre ha estat una identitat forta. Que ha de ser sempre molt catalana, a Espanya i a Europa", ha resumit Valls.





L'exministre francès socialista ha insistit que s'ha de secundar als que recolzen la Constitució, l'Estat de Dret i la democràcia en un moment en què "s'està jugant el futur d'Europa".





Davant les crítiques de l'independentisme a la Constitució, Valls ha defensat la Carta Magna com "una de les més democràtiques del món" i s'ha mostrat d'acord amb l'aplicació de l'article 155 amb el que es va cessar el Govern de la Generalitat i es van convocar eleccions.





"ESPANYA NECESSITA A CATALUNYA"





"Espanya no és una dictadura i el Govern espanyol i els diputats del senat no són franquistes", ha dit entre aplaudiments d'un centenar de simpatitzants populars, inclosos càrrecs i ex-càrrecs com el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i l'exministre Jorge Fernández Díaz.





Valls, barceloní de naixement, ha acusat a l'independentisme i al nacionalisme d'haver dividit a la societat catalana i ha recalcat que "Catalunya sense Espanya ja no és Catalunya, i Espanya necessita a Catalunya".