Puigdemont i Ponsatí defensen l'escola catalana contra les mentides sobre l'adoctrinament

El candidat de JuntsxCat a les eleccions, Carles Puigdemont, ha defensat aquest divendres el model d'escola catalana i ha avisat que "el que no va poder vèncer el franquisme de cap manera ho vencerà el front del 155", en al·lusió a PP, Cs i PSC.

"En política no tot s'hi val, però menys encara en educació. L'escola catalana no es toca", ha advertit per videoconferència des de Bèlgica durant un acte a l'Escola Industrial de Barcelona, acompanyat de la candidata número 3, la consellera d'Educació cessada Clara Ponsatí.

Segons Puigdemont, afirmar que l'escola catalana adoctrina és una calúmnia: "Inés Acostades, Xavier Garcia Albiol i Miquel Iceta, no us cau la cara de vergonya per dir tantes mentides i provocar tants problemes que sabeu que no existeixen?".

Ha reivindicat que l'escola catalana no ha fallat mai i que ha estat bressol de l'educació en llibertat, fins i tot d'amagat al franquisme, i ha demanat que els mestres puguin treballar amb llibertat i respecte, després de lamentar que el PP pagués "anuncis Andalusia per anar contra l'Estatut dient barbaritats contra el català ".

"No els amenacin més i no els enviïn a la Guàrdia Civil", ha demanat Puigdemont, que ha acusat el PSC d'abandonar la seva aposta per una societat cohesionada i, en conseqüència, d'aliar-se amb PP i Cs, als quals acusa de voler adoctrinar i controlar els mestres.

"Aquests són els partits amb què es fa 'selfies' Miquel Iceta, i aquí és on hi ha el PSC", ha criticat, després de destacar que el 21 de desembre estan en joc la llengua, l'escola i la cohesió de Catalunya.

Per això, assegura que els catalans hauran d'escollir a les urnes si volen "una Catalunya en colors o una Espanya en blanc i negre, la del 155", en el mateix sentit que s'ha pronunciat Ponsatí, que ha advertit que la cohesió social no la podrà destrossar ningú.

Per a ella, no podran amb el model d'escola catalana perquè és més fort que "les mentides que es llancen sobre l'adoctrinament que exerceixen els mestres", i ha instat ajudar els professors davant els atacs que reben, ha dit.

També ha participat qui va ser cap del servei d'ensenyament del català des de 1983, el mestre, pedagog i impulsor del model d'immersió lingüística, Joaquim Arenas; el director d'una escola d'educació primària del Prat de Llobregat (Barcelona), Arturo Ramírez; un jove que ha explicat la seva experiència amb la immersió, i els candidats de JuntsxCat Rosa Artigal i Lluís Font.