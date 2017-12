Ada Colau assegura que els "senyorets" de la dreta s'estan posant nerviosos

Ada Colau i Xavier Domènech aquest dissabte a Nou Barris, Barcelona





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dissabte que CatECP tornarà a ser la "sorpresa de les eleccions", com ja ho va ser Podem en les últimes europees, Bcomú a les municipals i el candidat Xavier Domènech en els dos comicis generals.

Durant el míting central de CatECP, al districte barceloní de Nou Barris, ha assegurat que els "senyorets" de la dreta s'han posat nerviosos, i que els 'comuns' sempre han tingut les enquestes en contra.

Ha subratllat que CatECP vol acabar amb la política de blocs entre els defensors del 155 - "els hereus d'Aznar" - i els que aposten per la via unilateral, als quals ha tornat a dir que una campanya electoral és un moment per retre comptes.

Ha carregat contra el Cs, que "va néixer del conflicte i anima el conflicte", però ha subratllat que a CatECP no els enganya perquè a l'Ajuntament de Barcelona vota en contra de tota política social.

També ho ha dit la tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janez Sanz --que ha presentat el acte--, defensant que el 21-D sigui com les municipals de 2015, i ha reclamat que no guanyi Cs al districte: "que no ens tenyeixin el districte de taronja, perquè aquest districte és lila feminista".

Ada Colau ha assegurat que mai faran presidenta a Inés Arrimadas, però que tampoc seran al "bloc de la DUI", als quals han demanat que renunciïn a la via unilateral.

LA CONFRONTACIÓ NO REPRESENTA AL POBLE DE CATALUNYA





Davant d'aquests blocs, s'ha erigit al candidat Xavier Domènech com a garantia de "superar la confrontació, que no representa el poble de Catalunya", i ha advocat per recuperar majories socials amb un govern que governi.

Colau ha erigit també la gestió en l'Ajuntament de Barcelona com a valor amb el qual respondre amb la cara molt alta, ressaltant que s'han duplicat beques menjador i han finançat escoles bressol davant de la "vergonya" que el Govern no ho faci.

"Mentre altres retallen i retallen, privatitzen i privatitzen posant d'excusa el TC, busquem escletxes" per acordar mesures socials, ha remarcat Colau.