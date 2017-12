Junqueras, des de la presó, anuncia que els d'ERC "no deixarem que passin la piconadora"

Joan Tardà i Gabriel Rufián aquest dissabte amb la imatge d'Oriol Junqueras de fons





El candidat d'ERC a les eleccions catalanes, Oriol Junqueras, ha reivindicat aquest dissabte el seu partit com el millor preparat per afrontar els principals reptes de Catalunya després del 21-D, que passen per superar l'article 155: "Som nosaltres els que pararem la infàmia, els que no deixarem que passin la piconadora".





Ho ha dit durant el míting central d'ERC a la plaça Comercial de Barcelona al Born, a través d'una carta que han llegit els diputats d'ERC al Congrés Joan Tardà i Gabriel Rufián, ja que el també vicepresident cessat està empresonat des del 2 de novembre i no ha pogut fer campanya.





Tardà ha reivindicat la Presidència per Junqueras si ERC guanya les eleccions, rebutjant la idea de JuntsxCat d'investir a Puigdemont encara que no guanyi els comicis: "Ha arribat l'hora d'ERC. Ha arribat l'hora de les esquerres. Visca Oriol Junqueras! Visca el futur president de la República de Catalunya!".