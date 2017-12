Vargas Llosa assenyala que la CUP és un partit tradicional i reaccionari i que Ciutadans és progressista

Ciutadans ha comptat aquest dissabte amb Manuel Valls i Mario Vargas Llosa





El Teatre Goya de Barcelona ha acollit aquest dissabte al matí un acte de Ciutadans, que compta amb la participació d'Albert Rivera i Inés Arrimadas a més de l'ex primer ministre francès, Manuel Valls i el Premi Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

L'escriptor peruà és un símbol del constitucionalisme, després que el passat 8 d'octubre participés en la manifestació de Societat Civil Catalana, on va fer una intervenció molt dura contra els nacionalismes. Aquest dissabte, ha carregat contra "la crida de la tribu" que suposen els "nacionalismes" i ha assegurat que, per a ell, el partit "més tradicional i reaccionari" que hi ha a Catalunya és la CUP, mentre que Ciutadans és "el més progressista".

Com no podia ser d'una altra manera, l'acte, que ha tingut la forma d'un col·loqui, s'ha centrat en l'europeisme, que Ciutadans vol encarnar, davant del "nacionalisme". "La Unió Europea és el major invent de l'home al segle XX", ha reivindicat Albert Rivera, flanquejat per Valls i Vargas Llosa: "Ha convertit un continent de guerra, sang, nacionalismes i feixismes en un continent de llibertat, ciutadania". Com ja ha fet en altres ocasions, el líder de Ciutadans ha comparat Carles Puigdemont amb la ultradretana francesa Marine Le Pen: "Els populistes proposen tancar fronteres, trencar Europa, exactament igual que Le Pen".

El premi Nobel de literatura ha fet un discurs en què ha dibuixat Ciutadans com l'intel•lectualisme davant un nacionalisme que considera "la crida de la tribal". "Catalunya és aquell grup d'intel•lectuals que fa uns anys van crear el que és avui Ciutadans", ha assegurat: "M'omple d'orgull que hagi nascut un moviment que és la negació de tots els prejudicis i les fixacions que té el nacionalisme".

Ciutadans sempre ha aspirat a ser vist com un partit europeu, intentant superar la concepció del sistema de partits bipartidisme que hi ha a Espanya. La candidata a les eleccions del 21 de desembre, Inés Arrimadas, ha reivindicat en diverses ocasions durant la seva campanya el centralisme de la formació taronja davant els que els han titllat de ser una marca blanca del PP (com per exemple els comuns) i com a superació del bipartidisme. L'exprimer ministre francès, Manuel Valls, ha incidit aquest matí en aquesta idea: "Jo sóc de la vella política, però crec que estem sortint del debat dreta-esquerra com l'hem conegut des de fa molts anys".

És per això que, per a Valls, no és cap contradicció haver-se reunit amb PSC, PP i Ciutadans durant la campanya. "Alguns miren la política de la mateixa manera i no se n'adonen que hi ha altres debats. El debat dels que comparteixen els debat liberals, progressistes, els que volen construir una Europa amb valors", ha assegurat, destacant el partit taronja, però, per damunt els altres: "El que m'interessa de Ciutadans és que estan canviant la política a Espanya com l'hem canviat amb Emmanuel Macron a França".





"A Europa només ha arribat el missatge dels nacionalismes respecte a Catalunya", ha assegurat avui Arrimadas: "Ningú ha assumit el rol d'explicar sense complexes que el nacionalisme no és futur sinó passat", ha dit en un retret al PP i el PSC. Per a la candidata, "Ciutadans ha crescut perquè mai ha tingut complexes per rebatre intel•lectualment les tesis nacionalistes: el discurs nacionalista estava tan integrat a Catalunya que semblava que no podies representar el poble de Catalunya si no assumies les tesis nacionalistes".

Per al premi Nobel de literatura, cal "recuperar l'optimisme" en el projecte Europeu: "Europa està infinitament millor que la major part del món i això ho ha aconseguit gràcies a unes idees que l'han convertit en un paradís en la terra", ha sentenciat. "Des de la perspectiva d'aquests pobres immigrants que volen formar part d'Europa, veiem com d'avançats estem gràcies a la democràcia, a la llibertat, a valors minoritaris en el món", ha dit l'escriptor: "Per què ens ataquen els terroristes? Perquè no creuen en els valors europeus, en la igualtat".