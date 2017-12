Sánchez dóna suport a Iceta com a garant de la "reconciliació" i evita parlar de l'indult

Pedro Sánchez, Silvia Palenque i Miquel Iceta aquest dissabte a Girona





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha elogiat aquest dissabte la campanya electoral del candidat del PSC a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, i l'ha exalçat com el garant de la "reconciliació".

Ho ha fet precisament en un míting de Miquel Iceta al Palau de Congressos de Girona, en el qual també ha participat la portaveu al consistori, Sílvia Paneque, i el candidat Rafel Bruguera.

El suport de Sánchez a Iceta arriba en una setmana marcada per l'aposta d'Iceta de demanar l'indult per als presos sobiranistes en cas que siguin condemnats, que ha generat enrenou entre alguns barons socialistes.

Com Iceta, Sánchez ha dit que "caldrà restaurar ferides, i el dels socialistes és el partit de la reconciliació".

"Amb Iceta de president, entre tots els catalans construireu una Catalunya de tots i per a tots", ha augurat Sánchez, que també ha reivindicat que el PSC és el partit de la concòrdia i la convivència.

Aquesta papereta --ha dit mostrant la del PSC-- és "molt més que un vot, és concòrdia, és experiència i és convivència: just el que necessita ara Catalunya".

I ha lloat la campanya electoral que està fent Iceta, "que no va contra ningú, sinó a favor de la concòrdia i la convivència", i és l'únic candidat que fa propostes, ha dit.

"T'agraeixo, de cor, la campanya que estàs fent, que no va contra ningú", i ha afegit que Catalunya està pitjor ara que fa cinc anys perquè l'independentisme només ha comportat coses negatives.

Ara, "es tracta que Catalunya guanyi quatre anys de convivència i justícia social, i l'únic candidat que ho assegura és Miquel Iceta", ha insistit.

També ha dit que dóna suport a Miquel Iceta en la seva reclamació d'un millor finançament autonòmic i la seva demanda d'una reforma constitucional.

ICETA I EL BALL DE LA CONCÒRDIA I LA JUSTÍCIA SOCIAL





Sánchez ha criticat Podem: "Tants mesos guardant l'equilibri i resulta que cauen del costat equivocat, el de l'independentisme", ha dit en al·lusió al pacte de govern a Barcelona que BComú va trencar amb el PSC.

També ha carregat contra Cs, a què ha definit com mitja taronja del PP: "Albert Rivera diu que votar socialista és llençar el vot a les escombraries. En democràcia no hi ha cap vot escombraries. Una mica de respecte".

Però sobretot ha criticat al PP i ha rebutjat les crítiques que assenyalen que PP i PSOE comparteixen un mateix model d'Espanya: "Haureu vist que Rajoy no diu res no? És que Rajoy no té res a dir perquè mai té res a dir".

"No ens agrada l'Espanya de Mariano Rajoy, i el PSOE és l'alternativa al PP, com sempre ha estat", i ha repassat grans avenços que han vingut de la mà de governs socialistes.

Pedro Sánchez també ha carregat contra els independentistes, "que volien trencar amb Espanya i han acabat trencant Catalunya".

I ha dit que Podem, Cs, el PP i els independentistes coincideixen en una cosa: criticar Miquel Iceta, cosa que, segons ell, evidencia que és la veritable solució.

"Critiquen fins que ball, perquè saben que, si fos president de la Generalitat, Catalunya ballaria a ritme de concòrdia, justícia social i diàleg", ha reivindicat.

Per això, ha cridat a la participació massiva a favor de PSC: "Us demano que sumem els vots socialistes enfront de tot el que resta. No ens resignem a ser tercers, no volem ser segons, sinó que volem ser primers".

I ha dit que és molt optimista i que creu que Iceta va el pròxim president de la Generalitat: "Us demano un últim esforç. Penseu en les coses que podem reconstruir junts".