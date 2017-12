El Govern ha recaptat aquest any uns 70 milions d'euros per multes amb els radars de velocitat

Control de velocitat a través de radar





Trànsit porta recaptats aquest any, fins al 21 de novembre, més de 70.670.000 d'euros gràcies a les 1.740.000 de denúncies per excés de velocitat detectat pels radars fixos instal·lats a les carreteres espanyoles.

En una resposta parlamentària, el Govern detalla que en aquests primers onze mesos de l'any s'han formulat un total de 1.743.745 denúncies per aquests aparells i que s'han recaptat 70.673.332,33 euros.

En la seva resposta a una pregunta parlamentària, realitzada pel diputat socialista Miguel Ángel Heredia, l'Executiu desglossa també les dades globals d'anys anteriors des de 2011, però avisa que no es poden comparar amb els gairebé 70,5 milions que es duen recaptats perquè encara no es tenen les dades de desembre, que és precisament un dels mesos registra majors desplaçaments i que, per tant, la quantitat final de 2017 pot variar considerablement.

22 MILIONS MENYS QUE L'ANY PASSAT





En concret, encara quedarien gairebé 22 milions d'euros en multes per situar-se en els valors de 2016, quan el Govern va recaptar més de 92,3 milions d'euros. Aquesta xifra va suposar una baixada després dels 114.600.000 d'euros que es van comptabilitzar en 2015, l'any de la sèrie en què es va assolir la xifra més alta. Abans, entre 2011 i 2014 es van manejar quanties entre els 64,4 i els 80 milions d'euros.

Pel que fa a denúncies, les 1.743.745 registrades fins el 21 de novembre d'aquest any suposen un descens respecte a les 1.836.465 de 2016, a falta d'afegir els números de desembre.

La recaptació 'rècord' de 2015 és conseqüència d'un altre 'rècord' dins el període comprès entre 2011 i novembre de 2017: 2.169.170 de denúncies. Molt per sobre que les comptabilitzades en 2011 (1.055.156), 2012 (1.313.516), 2013 (1.065.829) i 2014 (1.320.936).

Després d'aquesta resposta, Heredia ha denunciat que des que el president Mariano Rajoy va arribar al Govern pràcticament s'han duplicat el nombre de multes per radars de trànsit. En total, apunta el diputat socialista, els radars de trànsit imposen al país un total de 5.365 multes diàries, és a dir 223 multes a l'hora.

Segons la seva opinió, "els radars no estan situats en els punts negres de trànsit, sinó en els llocs on es poden posar multes" i critica que el Govern estigui "ficant la mà a la butxaca als ciutadans, com demostra el seu extraordinari afany recaptatori ".

"El Govern no està treballant per prevenir el risc d'accidents a la carretera, de fet les inversions en millora de carreteres i asfaltat en els últims sis anys han brillat per la seva absència. Moltes multes, molta recaptació, però poques inversions per reduir els accidents" , ha conclòs.