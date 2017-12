Santamaría demana el vot per seguir liquidant l'independentisme escapçat per Rajoy

Soraya Sáenz de Santamaría i Xavier García Albiol a Girona aquest dissabte

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacat que el president del Govern, Mariano Rajoy, ha aconseguit que ERC i JuntsxCat "no tinguin líders perquè estan escapçats".

En un dinar-míting aquest dissabte a Girona amb simpatitzants, donant suport al candidat del PP a les eleccions, Xavier García Albiol, la vicepresidenta ha afirmat que "qui mereix els vots per seguir liquidant a l'independentisme" és Rajoy i la seva formació.

Santamaría ha destacat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del Govern per cessar el Govern de la Generlitat i convocar eleccions: "O potser es pensaven que Rajoy i el PP no anaven a tenir valor d'aplicar l'Estat de Dret?", s'ha preguntat.

Ha reivindicat que va ser el president del Govern qui amb el 155 va posar fre al que considera posats de l'independentisme ia les delegacions de Catalunya a l'exterior, i també s'ha referit a la fi del Diplocat: "Ara es diu Diplocat en liquidació".

Sobre els independentistes, Santamaría ha ironitzat que el seu programa és "l'agenda negra del senyor Jové", en al·lusió a la llibreta confiscada al exalt càrrec de la Generalitat Josep Maria Jové, amb anotacions sobre el procés sobiranista que en molts casos no coincidia amb el que el Govern deia en públic.

Per això, Santamaría conclou que el seu programa era "mentir a tothom, mentir als quals els van creure i, mentrestant, triturar la llibertat dels catalans".

VOTAR A CIUTADANS ÉS ACABAR DONANT ESCONS A LA CUP

La vicepresidenta ha insistit que el vot útil en aquestes eleccions contra l'independentisme és el del PP davant de Cs, als quals s'ha referit implícitament: "A vegades volem votar una cosa i vam acabar donant l'escó a la pitjor opció, la CUP".

"El que voti al PP sap que el seu vot va al PP. El que meta la d'un altre partit no sap quan està dipositant el vot si això ha de servir perquè aquest partit guanyi l'escó o serà per la CUP", ha valorat

També ha dit que "se senten molts discursos en campanya, són els moments per a la retòrica, i els hi ha millor o pitjor dotats per la retòrica, però hi ha pocs partits com el PP dotats per a l'èpica, que això és el difícil".