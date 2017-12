Avís groc per fred, vent i onades a Barcelona, ​​Girona i Lleida per aquest diumenge

Avís groc per fred, vent i onades





Nou províncies activaran aquest diumenge diferents avisos per baixes temperatures, vent i per fenòmens costaners. La major part del país tindrà un temps estable i sense precipitacions, excepte en alguns punts del nord: el Cantàbric oriental, alt Ebre i Pirineus, on s'esperen algunes precipitacions febles i disperses que podrien ser una mica més persistents en el Cantàbric oriental.

Així, les baixes temperatures faran que s'activi l'avís groc a Lleó, Zamora, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo i Orense; el vent del nord provocarà l'activació de l'avís groc a les províncies d'Osca, Lleida i Girona. A la resta del país, les temperatures romandran sense variacions notables respecte a les d'aquest dissabte i excepte en el sud-est de la Península, on seran una mica més baixes.

Mallorca i Menorca activaran avisos per fort onatge de nivell groc i taronja, respectivament, i Girona activarà l'avís groc per fenòmens costaners.

Pel que fa als arxipèlags, a les Balears no es descarten precipitacions ocasionals, més probables a Menorca, ia les Canàries són probables pluges al nord de les illes de major relleu tot i que tendiran a remetre al llarg del dia. També podrà ploure de forma ocasional a Melilla.

La cota de neu se situarà entre els 200 i els 600 metres a Pirineus (pujant a 600/1200 metres al llarg del dia), entre els 900 i els 1200 metres al Cantàbric (pujant a 1000/1400 metres, entre els 800 i els 1000 metres en el Sistema Central (pujant a 1000/12000 metres) i entre els 800 i els 1000 metres, on també pujarà a mesura que avanci el dia.

A més, s'esperen gelades de matinada a gran part de l'interior Peninsular (més acusades a les zones de muntanya) i bancs de boira matinals a l'entorn del Duero.