La Marató de TV3 dedica aquest diumenge la seva 26 edició a les malalties infeccioses

La Marató ha aconseguit recaptar des de 1992 més de 144 milions d'euros





La Marató de TV3 celebrarà aquest diumenge la seva 26 edició en un any en què es recaptaran fons per a la investigació de les malalties infeccioses, com pneumònia, grip, meningitis, tuberculosi, hepatitis, VIH i la sèpsia.

Un any més, La Marató ve carregada de cares conegudes i d'un total de 3.005 activitats, i serà l'encarregada de conduir el programa la periodista Helena Garcia Melero, que comptarà amb l'ajuda del músic Ferran Aixalà.

La Marató s'emetrà per TV3 des de les 10.00 hores i fins passada la 01.00 de la matinada, i Catalunya Ràdio es suma un any més amb el programa 'El Suplement', presentat per Ricard Ustrell, que realitzarà una programació especial a partir de les 8.00 hores.

La jornada comptarà amb testimonis d'aquesta malaltia, gent anònima i també cares conegudes com les de l'actor Abel Folk, l'esportista Isidre Esteve o la directora de la pel·lícula 'Estiu 1993', Carla Simón.

Un altre dels plats forts seran les actuacions d'artistes com l'Índia Martínez, la companyia de dansa La Veronal, el Mag Lari i La Casa Azul, que cantarà en català en exclusiva per a La Marató seva mítica cançó 'La revolució sexual'.





L'ANY PASSAT ES VAN RECAPTAR MÉS D'11 MILIONS D'EUROS





Com a novetat aquest any, el polsador que serveix per actualitzar el marcador, que és un cotxe de joguina, circularà per tot Catalunya i es realitzaran connexions en directe, i el logotip de La Marató apareixerà infectat a l'inici de la jornada per finalitzar-totalment sa.

La 26 edició de La Marató comptarà amb 1.001 línies telefòniques per recollir els donatius de tots els que cridin aquest diumenge al 905 11 50 50 o al telèfon internacional 0034 933 25 81 82, un desplegament que és possible gràcies a 2.400 voluntaris.





En l'edició de l'any passat, dedicada a l'ictus, lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, es van recaptar 11,3 milions d'euros. La Marató ha aconseguit recaptar des de 1992 fins a la data més de 144 milions d'euros.