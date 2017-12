Canvien de mòdul a Jordi Sànchez per enregistrar un missatge per a un míting

Jordi Sánchez intervé en la campanya des de la presó





El president de l'ANC i 'número 2' de JuntsxCat per a les eleccions catalanes, Jordi Sànchez, ha estat traslladat de mòdul a la presó madrilenya de Soto del Real aquest dissabte per difondre un missatge seu gravat per a un míting de divendres passat.

Segons ha explicat a Europa Press el seu advocat, Jordi Pina, no ha fet res en contra del reglament penitenciarlo, i castigar-lo per això és "una arbitrarietat total" que estudiarà presentar una queixa, mentre que el mateix Sànchez ja li ha manifestat aquest dissabte el seu voluntat de queixar-se.

El lletrat equipara aquest missatge d'àudio a qualsevol altre missatge de la resta de dirigents independentistes que s'ha llegit aquests dies en actes públics, tot i que el suport en què es va emetre sigui diferent, ia més ha recordat que ERC ha emès aquest dissabte en un míting altre missatge d'àudio del també empresonat Oriol Junqueras.

Pina ha dit que el divendres "li van fer un registre personal en la cel buscant un mòbil, que no tenia" perquè ell no va gravar el missatge, sinó que Sànchez havia transmès a una persona per telèfon un text per al míting, que aquesta persona va gravar en comptes de transcriure.

Ha reiterat que el seu defensat té "llibertat per comunicar-se amb l'exterior", pel que ha titllat de vergonya i càstig en tota regla que li hagin traslladat, del mòdul 1 al 8.

"Per a un intern, després de dos mesos a la presó és tornar a començar" perquè trenca la rutina que havia consolidat, i equival a entrar de nou en una presó.

El missatge de Sànchez per al míting central de JuntsxCat era la seva primera aparició en campanya i demanava, entre altres coses, votar a la candidatura d'Carles Puigdemont per derrotar el que representa el president del Govern, Mariano Rajoy, i els seus "tontos útils", en referència al cap de llista del PP, Xavier García Albiol, la de Cs, Inés Acostades, i el del PSC, Miquel Iceta.

SEGONA SANCIÓ A SOTO DEL REAL





Aquesta és la segona vegada que el sancionen, després que li imposessin 30 dies sense sortir al pati del mòdul en descobrir cartes entre la seva roba, com ha explicat Pina.

Ha al·legat que el seu client no sabia el reglament i va enviar cartes a la seva família en un paquet de roba en comptes de per correu, però no amagant a propòsit, sinó deixant-les visibles: "La sanció per això és de 3 a 30 dies sense sortir a l' pati: casualment, li van imposar 30 ", ha retret irònicament.