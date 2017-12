El nou Govern d'Àustria cedeix Defensa, Exteriors i Interior a la ultradreta

El líder del Partit Popular, Sebastian Kurz, i el del FPÖ, Heinz-Christian Strache





El president d'Àustria, Alexander Van der Bellen, ha donat aquest dissabte llum verda a la formació del nou Govern entre el Partit Popular austríac (ÖVP) i els ultranacionalistes del Partit Liberal (FPÖ) i ha anunciat que la presa de possessió tindrà lloc aquest dilluns. En el repartiment de carteres, la ultradreta controlarà sis ministeris.

Als seus 31 anys d'edat, el popular Sebastian Kurz serà el cap de Govern més jove d'Europa. Heinz-Christian Strache, líder dels ultranacionalistes, serà el vicecanceller i ministre de Funcionaris i Esports.

Els populars controlaran en el nou executiu la cancelleria federal i set ministeris. Els populars ocuparan Afers Europeus i Cultura; Dones, Família i Joventut; Justícia i Reformes; Educació i Universitats; així com Agricultura i Medi Ambient.

El partit ultranacionalista FPÖ, per la seva banda, ocuparà sis de les 14 carteres, entre ells els ministeris d'Exteriors, Defensa i Interior. Els ultres controlaran també Afers Socials i Sanitat i la cartera d'Infraestructures.

El nou ministre de l'Interior, Herbert Kickl, és actualment secretari general del FPÖ, principal estrateg i cap de campanyes electorals en el seu partit. En aquesta funció ha estat autor de diversos de nombrosos eslògans xenòfobs i islamòfobs usats en el passat pel seu partit. Kickl, de 49 anys d'edat, s'ha mostrat en el passat partidari de restringir el dret de manifestació, amb l'argument d'evitar situacions violentes, especialment en referència a protestes de grups d'esquerra o de minories estrangeres.

LA NOVA MINISTRA D'EXTERIORS, CONTRA ELS REFUGIATS

Per la seva banda, Karin Kneissl, de 52 anys d'edat, serà la nova ministra d'Exteriors d'Àustria. Tot i que no milita al FPÖ, en els darrers temps s'ha anat acostant a la formació, amb la qual comparteix, per exemple, molts dels seus principis de rebuig a l'arribada de refugiats.

Experta a l'Orient Mitjà -parla àrab i hebreu- durant la crisi dels refugiats de 2015, Kneissl va insistir que el 80% dels que arribaven a Europa són en realitat "refugiats econòmics" i joves que no aconseguien trobar dona al no tenir ocupació ni habitatge i, per tant, no arribaven "l'estatus d'home en una societat tradicional".

També ha criticat el sionisme i mostrat el seu suport a una eventual independència de Catalunya, comparant la situació amb la d'Eslovènia a l'antiga Iugoslàvia.

DESCARTEN UN REFERÈNDUM PER SORTIR DE LA UE

L'ultranacionalista FPÖ, soci del Partit Popular austríac (OPV) en el nou Govern presentat aquest dissabte, va descartar que es vagi a celebrar en el futur un referèndum sobre la sortida del país de la Unió Europea (UE). "Una votació sobre la sortida de la Unió Europea queda explícitament prohibida", ha assegurat avui el líder del partit, Heinz-Christian Strache, durant la presentació del programa de Govern al costat del nou canceller.

Strache va afirmar que el seu partit defensa el "projecte de pau" que és la UE però va insistir que no per això renunciarà les seves postures.