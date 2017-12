Por al PP davant els possibles pitjors resultats electorals de la seva història

Mariano Rajoy i Xavier García Albiol





L'executiva del PP veu amb pessimisme el desenvolupament de la campanya electoral a Catalunya i les dades demoscòpiques que s'avancen de cara a un 21D on les expectatives eren molt més elevades.





Fonts populars de Gènova, segons revela 'El Confidencial Digital', expliquen que, després de l'aplicació del 155 i la convocatòria dels comicis, l'aspiració era superar la barrera del mig milió de votants per conformar un grup parlamentari fort que fos la clau de la governabilitat.





Mariano Rajoy va llançar la consigna que el vot útil és per al PP i García Albiol. Però tant en al Govern com a l'executiva del partit es comença a assumir que l'electorat constitucionalista prefereix a Ciutadans i el PSC i que Xavier García Albiol pot obtenir els pitjors resultats de la història dels populars a Catalunya.





Els primers sondejos que utilitzava Gènova, i que atorgaven prop de 2 milions de vots als constitucionalistes, animaven a l'optimisme. De fet, apuntaven a un creixement del PP pel que fa a 2015, quan es van aconseguir 349.193 paperetes, el que va suposar el 8,49% de tot l'electorat.





Però les enquestes apunten que el PP quedarà per sota del 7% dels vots, passant dels actuals 11 escons a 7 o 8. Així les coses, a la direcció nacional ho tenen clar: "El 21D ens la fotem i caldrà analitzar què hem fet malament aquestes setmanes".





DISCURS REPETITIU





Segons explica 'El Confidencial Digital', la direcció del partit va donar el vistiplau al fet que Xavier García Albiol recordés durant tota la campanya que ell ja demanava l'aplicació del 155 al setembre, malgrat els dubtes mostrades per Ciutadans i PSOE. No obstant això, el candidat "només s'ha centrat en això" i els seus discursos han deixat de reproduir-se en els mitjans de comunicació per "repetitiu".





El resultat d'aquesta dinàmica és que el PP resulta irrellevant en els informatius relacionats amb les eleccions, cosa que li penalitza molt, sobretot dins de l'electorat constitucionalista que veu i escolta més als candidats de Ciutadans i PSC, segons comenten alguns dirigents.





Així, el president Rajoy s'ha implicat més que en anteriors ocasions amb l'objectiu de mobilitzar l'electorat català i ha optat per parlar del futur de Catalunya i no pel passat recent, a més de reivindicar "la utilitat del partit a la regió".





CIUTADANS I PSC MILLORARAN RESULTATS





La hipotètica debacle dels populars a Catalunya contrasta amb les previsions electorals per a Ciutadans i PSC, que milloraran amb escreix els resultats collits en 2015 i que no descarten, ni molt menys, la possibilitat d'arribar al Govern.

El diari digital exposa que tant Inés Arrimadas com Miquel Iceta es presenten en molts dels seus mítings com els futurs presidents de la Generalitat, mentre que Albiol s'ha postulat com a vicepresident en un govern de Ciutadans.

A més, segons afirmen dirigents del PP, tant C 's com el PSC sí que han sabut treure-li partit a 155, perquè "Arrimadas i Rivera venen que ho van imposar ells" i Iceta "mobilitza aquells que van apostar per una tercera via fins a l'últim dia , portant amb si, fins i tot, a votants d'En Comú".





L'ALIANÇA INDEPENDENTISTA





Però els pronòstics electorals del PP no són els únics que preocupen a Gènova. Així, el creixement de la intenció de vot al PDeCAT en les últimes setmanes podria impulsar una nova aliança independentista. Segons els populars, la clau d'aquesta remuntada està en "la campanya des de Brussel·les d'Puigdemont" i també al "perfil baix d'Esquerra", que "amaga a Marta Rovira en no considerar-la una bona candidata".





Així, conclou 'El Confidencial Digital', aquestes dues circumstàncies estan provocant que les forces independentistes es "s'equilibrin", tot i que a Gènova es veu "impossible" una majoria absoluta secessionista per formar govern: "El Parlament quedarà partit en dos blocs i trigarem mesos en tenir Govern".