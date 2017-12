ERC aparta Marta Rovira dels debats televisius previs al 21D

Marta Rovira, Carles Mundó i Roger Torrent en un acte electoral / Quico Sallés





El comitè estratègic dels republicans aparta Marta Rovira i promou a Carles Mundó i Roger Torrent per als debats de La Sexta i TV3 davant la possibilitat que Inés Arrimadas sigui la candidata més votada.





Les últimes enquestes difoses des de diferents mitjans de comunicació apunten cap a un empat tècnic de Ciutadans i ERC. Des del partit republicà asseguren que en l'entorn d'Oriol Junqueras hi ha una creixent preocupació per que la crida al vot útil en el constitucionalisme desviï encara més paperetes a Ciutadans procedents del PSC i, sobretot del PP, a la recta final fins dijous.





També hi ha el suposat cop d'efecte que sembla preparar Carles Puigdemont, amb la seva possible presència en els actes del tancament de campanya. Una nova escenificació -Esquerra no sap de quin tipus però sospita alguna cosa- que pot augmentar les expectatives de Junts per Catalunya, en detriment de la pròpia ERC.





I, sens dubte, els dos debats televisius determinants abans de la cita electoral. El de La Sexta aquest diumenge; i el de TV3, aquest proper dilluns. Després del fiasco del cara a cara amb Arrimadas a 'Salvados', el comitè electoral d'ERC ha preferit substituir a Marta Rovira dels dos principals debats celebrats fins a la data. Al de TVE va enviar al seu portaveu adjunt, Roger Torrent. I al de la SER, a Ernest Maragall.





Aquest diumenge, el representant d'ERC al plató de La Sexta serà l'exconseller de Justícia, Carles Mundó. I el dilluns a TV3, s'inclina perquè repeteixi Roger Torrent. De Marta Rovira s'ironitza amb que és "una màquina de perdre vots".





No obstant això, Rovira segueix convençuda del seu lideratge i ha assegurat que ERC compta amb un informe jurídic que avala poder investir el president de la formació, Oriol Junqueras, com a president de la Generalitat, encara que es trobi empresonat. Però en el cas que finalment no pugui accedir a la Presidència, ella està disposada a assumir el repte.