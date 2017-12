Manuel Valls lamenta que li diguin 'feixista' per no donar suport a la causa independentista

Manuel Valls s'ha afegit a la campanya de Ciutadans i del PP





L'exprimer ministre francès Manuel Valls ha lamentat aquest dissabte que li diguin "feixista" per haver estat a la campanya electoral catalana per anar a actes de Cs i del PP en comptes de donar suport a l'independentisme.

Ho ha dit en un acte organitzat per SCC sota el títol 'Després de la postverdad, seny al Palau de Congressos de Barcelona en què també han participat l'exministre Josep Piqué, l'exministre Eduardo Serra i l'exlíder de SCC José Rosiñol.

Entre el públic han estat la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal; el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; Santi Rodríguez (PP); David Pérez (PSC) i Jordi Cañas (Cs).

"Participo en debats i resulta que sóc un feixista perquè no vinc a donar suport al procés independentista", ha clamat Valls, i ha sostingut que les coses estan canviant des que la gent va sortir al carrer el 8 d'octubre amb la bandera catalana, la espanyola i l'europea.

Ha acusat els independentistes d'utilitzar relats falsos per defensar les seves tesis, com dir: "Ens roben, no ens entenen ens vam separar '. Però també altres mentides, com dir que' Ens anem 'i que' Europa ens acollirà".

"Els dirigents europeus ho han dit de forma molt clara: No hi ha possibilitat de sortir d'Espanya i de quedar-se a la UE ni a la zona euro", i ha lamentat que ara el candidat i president cessat, Carles Puigdemont, critiqui les institucions europees que abans ell assegurava que anaven a acollir una Catalunya independent.