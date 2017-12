Puigdemont: "No pot ser que les idees que et fan president, et porten a la presó"

Carles Puigdemont entra en campanya des de Brussel·les





El candidat de JuntsxCat i president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest diumenge que, si els catalans rebutgen l'article 155 amb el resultat de les eleccions del 21-D, haurà de tornar a Catalunya: "No tinc més alternativa que tornar ".

"Si es respecta el resultat de les eleccions i aquest resultat és que el 155 ha estat rebutjat pels catalans, no tinc més alternativa que tornar", ha avisat en una entrevista de La Vanguardia recollida per Europa Press.

Preguntat si tornaria a Catalunya per ser detingut, ha criticat que pugui ser empresonat: "El que no pot ser és que les idees que et fan president, et porten a la presó".

Puigdemont ha qualificat les eleccions com un plebiscit sobre el 155 i ha sostingut que si s'haguessin de repetir els comicis o si surten uns resultats iguals que el 2015 "serà la constatació del fracàs polític de la fórmula del senyor Rajoy".

També ha afirmat que, si Catalunya és independent i després hi ha una majoria a favor de tornar a unir-se a Espanya, "tindria tot el dret del món", ja que creu que els estats no són inamovibles.