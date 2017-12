Junqueras rebutja debatre sobre qui ha de presidir la Generalitat perquè "genera rebuig"

Oriol Junqueras i Marta Rovira encapçalen la candidatura d'ERC





El candidat d'ERC a les eleccions del 21 de desembre, Oriol Junqueras, ha alertat aquest diumenge que personalitzar ara la Generalitat "genera rebuig", de manera que rebutja el debat sobre si ha de ser ell o el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, el president, si els partits independentistes tenen majoria.

En una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press, ha defensat que ara l'important és guanyar les eleccions i no parlar sobre qui ha de ser el president: "No crec que toqui ara personalitzar, ni patrimonialitzar les institucions, no veig què guanyem . Més aviat genera rebuig i estigmatitza la Generalitat".

Junqueras també ha sostingut que l'independentisme ha de guanyar les eleccions i fer "un Govern fort" per paralitzar l'article 155 i reactivar la Generalitat.

Ha reclamat "inventariar els danys del 155 i avaluar la situació de cada àmbit" després de les eleccions, i ha apostat per explicar que, al seu parer, l'independentisme està al servei de la majoria i que treballa per a una societat republicana.

MARTA ROVIRA I JOSEP LLUÍS TRAPERO





La número dos de la llista d'ERC, Marta Rovira, ha explicat que, si guanyen les eleccions, han de deixar sense efectes el 155 i restablir diverses decisions que ha pres el Govern central, com rehabilitar el exmayor dels Mossos d'Esquadra , Josep Lluís Trapero, i el Diplocat.

Ha assenyalat Junqueras com la persona que "millor pot liderar la nova etapa que ha d'iniciar la República i que ha de perseguir el segon objectiu, que és fer-ho molt més ampli i convidar noves incorporacions".

"La millor figura per fer-ho és Junqueras, perquè té una transversalitat i capacitat de representar el país enorme. Això el situa com una de les millors persones per generar els amplis consensos polítics que ha de tenir la nova etapa", ha reivindicat.

Ha afirmat que Junqueras pot ser investit president malgrat estar empresonat, segons un informe jurídic d'ERC, però s'ha mostrat disposada a assumir la presidència si Junqueras i Puigdemont no poden ser investits.