Forbes inclou a la llista dels millors metges espanyols a 18 barcelonins

Bona part dels metges assenyalats per Forbes treballen a l'Hospital Quirón





Un total de 18 metges barcelonins figuren en el llistat Forbes sobre els millors metges d'Espanya, convertint-se la capital catalana en una de les ciutats que més talent metge agrupa al costat de Madrid en una desena de disciplines diferents.





La revista fa un repàs pels doctors més significatius, destacant que gran part dels doctors esmentats ofereixen el seu servei i experiència tant en hospitals de la xarxa pública com en clíniques privades de Catalunya.

Al llista figura el cap de la Secció d'Arítmies de l'Hospital pediàtric Sant Joan de Déu i consultor sènior en Cardiologia, Arítmies i Mort sobtada de l'Hospital Clínic de Barcelona, Josep Brugada, qui també desenvolupa la seva activitat a la Clínica Pilar - Sant Jordi.

També figura el cardiòleg Julio Carballo, cap del Servei de la Unitat de Cardiologia Hemodinàmica i Intervencionista del Centre Cardiovascular Sant Jordi - El Pilar, i el cirurgià vascular Xavier Ruyra, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca del Germans Trias i Pujol de Badalona i director de sengles programes de la Teknon i Centre Cardiovascular Sant Jordi - El Pilar.





ESPECIALISTES I INVESTIGADORS

De l'àmbit de ginecologia, destaca Guillem Cabero, especialitzat en l'estudi i investigació en medicina maternofetal, i que ara desenvolupa la seva activitat a l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital Quirónsalud Barcelona.

El director del Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció Assistida de l'Hospital Universitari Dexeus, Pedro N.Barri, considerat una eminència en el camp de la reproducció assistida en aconseguir el naixement del primer nadó a Espanya a través de la fecundació 'in vitro', també es troba a la llista.

De l'àmbit ginecològic, també doctor Ramon Aurell, de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, qui compta amb una àmplia experiència en aquest camp, el que li va permetre convertir-se en el director mèdic de l'equip de Reproducció Assistida.

En el camp de la Medicina Interna, el doctor Ángel Charte és un dels més destacats, sent actualment el director de l'equip mèdic del Campionat de Moto GP, que també exerceix la seva activitat com a cap del Departament de Medicina Interna de l'Hospital Dexeus.

El metge Miquel Vilardell, també a la llista, és cap del servei de medicina interna de l'Hospital Vall d'Hebron, a més de ser consultor sènior en el Departament de Medicina de l'Hospital Universitari Dexeus, mentre que Rafael Esteban Mur és cap de Servei de Medicina interna-Hepatologia de l'Hospital Vall d'Hebron i també desenvolupa la seva tasca a l'Hospital Quirónsalud de Barcelona, trajectòria que ha mantingut en paral·lel a l'ensenyament.

Neurologia i Neurocirurgia són les especialitats que tracten les malalties del sistema nerviós i en què hi ha importants referents a Catalunya, com Antonio Russi, que és un dels especialistes en Neurologia Clínica i Neurofisiologia més destacats en el diagnòstic i tractament de l'epilèpsia, malaltia neurològica, i actualment dirigeix la Unitat d'Epilèpsia del Centre Mèdic Teknon.

En l'àmbit de la cirurgia, el doctor Pablo Clavell, de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, és un dels especialistes de renom mundial en cirurgia d'esquena mínimament invasiva i cirurgia de reemplaçament de disc artificial, per al que es va formar en diferents universitats d'Amèrica del nord com la Universitat Emory a Atlanta, la Universitat d'Oklahoma o la Universitat de Califòrnia a San Diego.

VETERANS I PREMIATS

El doctor Rosell també és un altre dels oncòlegs més prestigiosos del panorama mèdic nacional, i actualment és cap de l'Institut Oncològic de l'Hospital Universitari Dexeus i director del Programa de la Biologia del Càncer i la Medicina Personalitzada a l'Institut Català d'Oncologia ICO Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

El director de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIO) i director mèdic de l'Institut Oncològic Baselga de l'Hospital Quirónsalud, Josep Tabernero, també figura en el llistat, que en oftalmologia destaca el treball d'Elena Barraquer, directora mèdica adjunta del Centre d'Oftalmologia Barraquer des de 2002, on a més coordina l'atenció al pacient.

D'altra banda reconeix el treball del doctor Amadeu Carceller, cap de Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Quirónsalud Barcelona ha estat guardonat amb el segon premi a la millor comunicació durant la 38 conferència de la Societat Catalana d'Oftalmologia i és director del curs teòric pràctic 'gestió de complicacions en cirurgia de cataractes'.

En traumatologia són coneguts alguns doctors per la seva vinculació a l'esport, com és el cas del metge Xavier Mir, cap de la Unitat de Cirurgia de Mà i Microcirurgia del Departament de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital Dexeus, que ha realitzat cirurgies a pilots de motociclisme com Jorge Lorenzo, Márquez o Pedrosa.

També apareix destacat el doctor Cugat, president del Consell Mèdic de la Mutualitat Catalana de Futbolistes de la Reial Federació Espanyola de Futbol, director del Departament de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Quirónsalud Barcelona i recentment inclòs a la Reial Acadèmia Europa de Metges.

Entre els majors reptes de Ramon Cugat destaca l'haver tractat a diversos futbolistes als quals se'ls havia dit que no tornarien a jugar, però que després de realitzar cirurgia, amb molt d'esforç i treball han aconseguit tornar al terreny de joc.

En l'especialitat de la Cirurgia General, la vasta experiència del doctor Antonio de Lacy en l'ús de tècniques mínimament invasives l'han convertit en pioner en la cirurgia laparoscòpica a través de la incisió única a l'obesitat.

Actualment exerceix tant en centres públics com privats com a cap de Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l'Hospital Clínic de Barcelona, membre del Comitè Assessor de la Direcció Mèdica i desenvolupant també la seva tasca professional a l'Institut Quirúrgic de l'Hospital Quirónsalud de Barcelona.