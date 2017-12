Actors, escriptors, esportistes i sindicalistes signen un manifest de suport a Miquel Iceta

Miquel Iceta en plena campanya electoral





Nombroses personalitats de diferents àmbits de la vida cultural, social i econòmica han signat un manifest, 'Fem Iceta President', de suport a la candidatura de Miquel Iceta a les eleccions del 21 de desembre.





El manifest apareix avui en alguns mitjans de comunicació així com en al web araiceta.cat. Entre els signants es troben artistes, actors, escriptors i directors com Eduardo Mendoza, Abel Folk, Moncho, Javier Mariscal i Isabel Coixet, les matrius Rosa Maria Sardà i Núria Espert, l'escriptor Javier Cercas i el gimnasta Gervasi Deferr, així com exdirigents socialistes i d'Unió Democràtica i economistes i sindicalistes.

En l'àmbit econòmic, Iceta compta amb el suport de Matías Carnero, president de la UGT de Catalunya i president del comitè d'empresa de Seat, i dels exsecretaris generals de la UGT Luis Fuertes i de la USOC Josep Barceló, així com economistes com Gonzalo Bernardos, Carlos Losada i Joan Trullén.

Pel que fa als polítics, han signat el president José Montilla, els exalcaldes de Barcelona Jordi Hereu i Narcís Serra, i altres destacats socialistes com José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, Josep Borrell, Joaquín Almunia, Javier Solana i Carlos Solchaga. Així mateix, el candidat del PSC, que s'ha aliat amb Units per Avancar, també compta amb el suport de exdirigents d'Unió Democràtica com l'exconseller Ignasi Farerres.

El manifest expressa el seu suport a Iceta "per la seva concepció de la política com a eina per trobar solucions i no per acumular greuges i fracassos", i destaca la necessitat de "situar les institucions" d'autogovern de Catalunya "dins de la legalitat i, a l' mateix temps, posar-les al servei de tots els catalans, sense exclusions ni preferències ".





"Vam coincidir a afirmar que davant l'independentisme i l'immobilisme hi ha una àmplia majoria de catalans i catalanes que volen construir, des del catalanisme, una ambiciosa proposta de reforma constitucional que ens permeti enfortir i millorar l'autogovern en el marc d'una Espanya i una Europa federals ", assenyala el text del manifest.