Domènech vol recosir Catalunya en comptes d'escapçar-la com el PP o desinfectar-la com el PSC

Acte electoral de CatECP al Teatre Municipal de Blanes aquest diumenge





El candidat de CatECP a la Generalitat, Xavier Domènech, ha criticat que la vicepresidenta del Govern, Soraya Saénz de Santamaría, destaqui que el president Mariano Rajoy és el causant que líders sobiranistes no puguin fer campanya, i també ha lamentat altres paraules de l'exministre socialista Josep Borrell: "Santamaría vol escapçar; Borrell, desinfectar; nosaltres, recosir".

Ho ha dit aquest diumenge en un míting al Teatre Municipal de Blanes en què han participat la número 4 per Barcelona, Marta Ribas; els 1 i 2 per Girona, Llorenç Planagumà i Geni Pascual, i el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, davant unes 400 persones.

Domènech ha recordat que sempre s'ha referit al bloc constitucionalista com 'bloc Aznar', perquè l'expresident del Govern va demanar el vot per PP, Cs o PSC: en aquest moment a un assistent li ha sonat el telèfon mòbil amb l'antic himne espanyol de reg, i el candidat dels 'comuns' ha fet broma sobre la casualitat de parlar d'Aznar i sonar aquest to.

Ha explicat que des d'ara es referirà a ells com el 'bloc de la indignitat' perquè Santamaría ha destacat que Rajoy és qui "puja i baixa la persiana de la Generalitat, per parlar de la seva intervenció com si es referís a un botí o una venjança, i per dir que gràcies a ell s'ha escapçat a una part del país ".

PACTES PER CONSTRUIR UNA REPÚBLICA

També ha lamentat que Borrell demanés al candidat del PSC, Miquel Iceta, que abans de tancar ferides cal desinfectar: "Miquel, voleu desinfectar a una part del país?", ha lamentat Domènech, i ha demanat el vot als progressistes que se sentin més identificats per línies com la de l'alcaldessa socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon.

També demana donar suport als 'comuns' als republicans que se sentin més identificats amb la línia del portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, perquè "les repúbliques no arriben amb pactes a Palau", en referència a la Generalitat.

Creu que per construir una república els pactes han de transcendir els despatxos, ser municipalistes i coure en els carrers: "Arriben amb les eleccions municipals", i ha destacat que així es va pactar la República de 1931.