El Parlament permet obtenir l'acta de diputat encara que no sigui en persona

Puigdemont, Junqueras, SÃ nchez i Cuixart





El reglament del Parlament permet que els diputats en general poden obtenir l'acta encara que no la recullin personalment, la qual cosa inclou als investigats pel procés sobiranista que són candidats en aquestes eleccions i que són a la presó o a Bèlgica.

L'article 23 fixa els requisits per accedir a la condició de diputat: presentar la credencial expedida per la Junta Electoral; prometre o jurar respecte a la Constitució ia l'Estatut; i presentar la declaració d'activitats i béns.

Fonts parlamentà ries han explicat que els diputats poden no lliurar personalment la documentació, de manera que podrien enviar-la tant els presos sobiranistes com els membres del Govern cessat que estan a Bèlgica.

Jurar o prometre la Constitució i l'Estatut i presentar la declaració de béns és una cosa que és competència del propi diputat i s'emplena per escrit; i el requisit de la credencial han de complir a través de la Junta Electoral corresponent.

Segons les mateixes fonts, la clau no és només que lliurin tots els documents necessaris --el pot fer algú per ells o enviarlos--, sinó que la Junta Electoral els estengui la credencial corresponent si són diputats electes.

Tots els presos sobiranistes i els membres del Govern que estan a Bèlgica que figuren en les llistes electorals --tots els empresonats menys Jordi Cuixart-- figuren en llocs de sortida en les llistes d'ERC i JuntsxCat --Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són fins i tot caps de llista--, pel que la seva elecció es dóna per descomptada.

També cal destacar l'article 24 del reglament del Parlament, que fixa les causes per les quals un diputat pot perdre la condició: per renúncia; per una sentència judicial que anul·li l'elecció o la proclamació; per incapacitat declarada per una sentència judicial, i per una pena d'inhabilitació.

Per aplicar-se l'article 24, però, tots els electes haurien d'aconseguir primer accedir a l'acta de diputat.

PUIGDEMONT ESTÀ DISPOSAT A JUGAR-SE-LA





El candidat de JuntxCat a les eleccions, Carles Puigdemont, està disposat a tornar de Bèlgica per ser investit president de la Generalitat si guanya les eleccions encara que després sigui detingut.

Sobre si podrà recollir la seva acta de diputat, així com la resta de exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica, fonts de la candidatura han explicat que no hi hauria problema perquè no ha de fer-se presencialment, i que pot fer-se a través de correu.

No obstant això, sí exploren totes les possibilitats que ofereix el reglament del Parlament per trobar qualsevol via que li permeti exercir de diputat.

INFORME JURÍDIC A FAVOR DE JUNQUERAS





En la mateixa línia s'ha expressat la número 2 d'ERC a les eleccions, Marta Rovira, que ha explicat que disposen d'un informe jurídic que avala que Junqueras pugui ser diputat i fins i tot investit president encara que estigui a la presó.

"Legalment podem investir Oriol Junqueras com a presidenciable. El vam obtenir d'un informe jurídic que van estudiar a fons", ha assegurat.

EL JUTGE PAU LLARENA DECIDEIX





Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, la presència dels candidats Oriol Junqueras --nombre 1 de ERC--, Jordi Sà nchez, Joaquim Forn --números 2 i 7 de JuntsxCat-- en la sessió d'investidura dependrà de la decisió que prengués el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, que els manté a la presó preventiva.

Pel que fa a prendre possessió del seu escó sense sortir de la presó, les mateixes fonts no veuen en principi problema, ja que al Parlament hi ha la possibilitat que una segona persona pugui realitzar aquest trà mit, tot i que per assistir a plens també han de tenir el permís penitenciari del jutge Llarena.