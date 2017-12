Rajoy diu que tots saben el que no cal fer perquè no s'activi el 155

Bany de masses de Mariano Rajoy aquest diumenge a Salou





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat votar en aquestes eleccions a la llista que encapçala Xavier García Albiol perquè "res es podrà construir sense els diputats elegits en les llistes del Partit Popular".

En un míting aquest diumenge al Teatre Auditori de Salou davant més de 600 simpatitzants, ha assegurat que la papereta del PP en els comicis del 21 de desembre, a més de vot útil, és el necessari: "És el canvi que garanteix que el canvi polític es produirà".

També considera que, davant d'altres candidatures, els votants han de tenir clar que "el PP no pactarà ni amb independentistes ni amb l'extrema esquerra", i ha reivindicat l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna.

Ha destacat que amb aquest article es va cessar el Govern de Carles Puigdemont i es van convocar les eleccions, i que les seves mesures els donen suport "al 100%" els Estats europeus.

Ha insistit que aquestes mesures aplicades pel Govern van ser la primera "solució a la deriva independentista" per tornar la normalitat.

Considera que el Govern sobiranista impedir a l'oposició fer la seva feina al Parlament, va passar per sobre de l'Estat de dret i "va triturar tots els procediments propis dels governs".

"Ha estat una etapa en què només s'han preocupat de les seves pròpies somnis mentre s'oblidaven de les coses reals", ha dit Rajoy sobre matèries com l'economia, l'ocupació, la sanitat i l'educació.

EL QUE NO CAL FER PERQUÈ NO S'ACTIVI EL 155





Rajoy espera que no es tornin a produir les situacions viscudes a Catalunya, però ha fet una advertència sobre l'article 155: "Tots saben el que cal fer perquè s'activi i el que no cal fer perquè no s'activi".

Per tot això, creu que aquestes eleccions han de servir per "recuperar la normalitat, generar tranquil·litat, acabar amb les tensions i disposar d'un Govern que compleixi la Llei".

Rajoy ha apel·lat al vot al PP com el "veritablement útil, autènticament segur", i ha subratllat que hi ha províncies amb escons en lluita amb la CUP, ERC i el PSC, davant dels quals ha anteposat el bon ús dels vots que fan els populars.

Ha assenyalat que escolta parlar molt poc d'economia durant la campanya i ha considerat que el procés sobiranista "ha danyat" la recuperació econòmica, sostenint que, si la situació es normalitza, es podrà seguir el ritme de creixement dels dos últims anys.

En el míting de Salou, el més gran del PP en aquesta campanya, han estat la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes; el president del PP a Extremadura, José Antonio Monago; el vicesecretari de Política Autonòmica i Local del PP, Javier Arenas, i el coordinador general del partit, Fernando Martínez-Maillo.