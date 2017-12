El president del BBVA anuncia que Catalunya creixerà un 20% menys per la incertesa

Francisco González, president del BBVA





El president del BBVA, Francisco González, ha afirmat que Catalunya sempre ha estat un referent econòmic i ha de tornar a ser-ho, pel que demana "buscar punts de trobada i donar una sortida col·lectiva".

En una entrevista de La Vanguardia aquest diumenge, considera que hi ha hagut un relat independentista prometent moltes coses i generant moltes expectatives que ell veu impossibles, i també que hi ha "clarament una absència d'un relat alternatiu".

Per a ell, els catalans han d'involucrar més en el Govern d'Espanya, per la qual cosa "no és comprensible" que hi hagi hagut més ministres ni un president català.

A més, defensa entrar a fons en el finançament de les autonomies: buscar un nou equilibri que "respecti el principi de solidaritat i que cada territori assumeixi la seva quota de responsabilitat sense empobrir".

CREIXEMENT LIMITAT PER LA INCERTESA





Sobre com afecta el BBVA aquest clima polític els dos últims mesos, diu que els primers dies d'octubre hi va haver molta inquietud perquè "el primer que la gent té cura són els seus diners i el mou": va durar dues setmanes, i ara veu normalitzada la situació, de moment.

Quant a l'impacte econòmic, BBVA Research calcula que Catalunya creixerà un 20% menys que la resta d'Espanya, i que pot ser inferior si continua la incertesa, encara que ha dit que el seu banc apostarà per Catalunya "passi el que passi i Catalunya va sortir d'aquesta situació".

NO HI HA LLOC PER A 20.000 BANCS





També parla de la reestructuració de la banca: constata que s'està encara "al començament del començament", que cal fer-se fort en l'àmbit global i que no hi ha lloc per a 20.000 bancs, i es mostra a l'expectativa sobre si seguiran les fusions .

En preguntar si veu al banc participant en una onada de concentracions a Espanya, contesta que el mercat nacional és un referent però el mercat és global.

"Es produirà una nova 'lliga' que estarà formada per alguns bancs físics, molt pocs", afirma González, convençut que el BBVA hi serà.

I aspira que el BBVA creixi molt mentre mira al futur, que veu en la digitalització més que a adquirir bancs físics.