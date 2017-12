Danyen els judicis, no els fets

Viure és interactuar amb el que ens envolta. Des que comença el dia fins que s'acaba, travessem un camí en el qual trobem una infinitat d'elements amb els quals relacionar-nos. Ens topem amb persones i establim converses amb elles: algunes agradables, altres no tant. També ens submergim en situacions, contextos concrets compostos per individus, objectes, esdeveniments ... amb els quals convivim.





EL MÓN NO ENS FA MAL





Quan ens sentim còmodes en una situació, ens deixem portar pel seu ritme, i gaudim del que ens aporta. No obstant això, això no sempre és així. De manera constant, vivim situacions que ens agredeixen, que ens afecten profundament de manera negativa. El que és inoportú aguaita, i les ofenses, revessos, fracassos i desgràcies, estan a l'ordre del dia. Quan això passa, sentim que el món ens fa mal, però no és així. Si més no, no és tan senzill.





Davant d'aquestes situacions, és important qüestionar l'objectivitat del dany. Existeix una relació directa entre una ofensa i sentir-se ofès? Només hi ha la frustració davant d'un projecte fallit? Hem adaptar les preguntes a la situació que estem vivint, ja que poden ajudar-nos a fer llum sobre una veritat tan crua com alliberadora: no hi ha una relació causal directa entre els esdeveniments que vivim i la nostra reacció davant d'ells. No n'hi ha, almenys, en la mesura que sempre són possibles altres respostes.





"NO ENS FAN MAL ELS FETS, SINÓ LES NOSTRES OPINIONS SOBRE ELS FETS"





Amb aquesta sentència, el mestre estoic Epictet va voler donar solució a un problema tan filosòfic com existencial. Va voler alertar que gran part del sofriment humà sorgeix per com interpretem el que ens passa. En altres paraules: el que sentim es deriva de com creiem que són les coses. Però hi ha creences errònies i, per tant, patiments innecessaris dels quals ens podem lliurar.





La nostra experiència es dóna sempre en primera persona. No som espectadors d'ella; som protagonistes. El que em passa, em passa a mi, ho sento jo. És aquesta proximitat de l'experiència la que ens fa caure en l'error que el que vivim, ho percebem de l'única manera possible. Sentim que reaccionem als esdeveniments com aquests ens obliguen a reaccionar, però no és així.





Vivim a través del nostre sistema de creences, jutjant el que passa en base als nostres valors. Quan considero que alguna cosa és dolenta per a mi, ho faig motivat per una avaluació negativa del que ha passat, derivada d'un judici intern, que em diu "això és dolent". No obstant això, res en la meva experiència m'obliga a jutjar-la com a negativa. És la meva percepció, basada en el meu criteri personal, la qual conclou que no hauria de ser així només perquè no em convé.





ELS FETS NO SÓN BONS O DOLENTS EN SÍ





"Bo" i "dolent" són conceptes morals que apliquem a la nostra experiència i, per tant, al món: però no pertanyen a ell. Les coses només són bones o dolentes des d'una perspectiva concreta, la meva, que ho enjudicia tot basant-meu benestar, segons em afectin els fets que va presenciar.





No es tracta de fer veure que tot ens agrada i ens sembla bé. Lluny d'això, l'objectiu és veure que la nostra experiència està vertebrada per creences, judicis i valors que podríem estar ignorant: atendre ells pot alliberar-nos d'un victimisme al qual tendim de forma inconscient. Preguntar-nos si la perspectiva des de la qual jutgem alguna cosa com dolent és limitada, o si hi caben altres respostes davant els fets que vivim és l'inici d'una nova forma d'experimentar la vida. Més lúcida, més conscient d'ella mateixa.





Encara penses que la vida t'agredeix?





Omar Linares és filòsof i terapeuta a thelosconsulta.com