Les aerolínies britàniques veuen perillar els seus drets de vol a la UE amb el Brexit

Ryanair seria una de les més afectades.





Regne Unit disposa de poc més d'un any per negociar en matèria d'aviació un acord amb la Unió Europea (UE) i evitar així que les aerolínies britàniques perdin els drets de vol que ara mateix tenen fruit d'acords negociats en el si de la UE amb altres països.





Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea a 27 han donat ja el seu vist i plau als "avenços" aconseguits en les negociacions del 'Brexit', que han establert les bases del divorci, i acceptat passar a la segona fase de les converses per fixar un període de transició i discutir sobre el marc futur de les relacions.





A partir d'ara, ja al gener l'objectiu amb les directives de negociació necessàries abordar el període transitori, que Londres proposa que sigui "d'uns dos anys".





La Comissió Europea (CE), que assegura que el Regne Unit es convertirà amb la seva sortida en un "tercer país", s'ha dirigit a les companyies aèries britàniques per advertir-los que no gaudiran dels drets de trànsit sota cap dels acords de transport dels quals la UE sigui part.





Amb això, perdran també els drets de vol sota acords individuals entre Estats membres i altres països. A més, totes les llicències operatives garantides per l'Autoritat Civil d'Aviació britànica (CAA, per les sigles en anglès) no seran vàlides per a la UE, el que significa que les companyies seran excloses del mercat interior comunitari.





"De cara a continuar beneficiant-se de la llibertat d'establiment i proporcionar serveis aeris en el mercat intern de la UE des de la data de la retirada, s'aconsella als operadors aeris que considerin qualsevol mesura per assegurar-se que es compleixen les condicions per tenir una llicència operativa a la UE en totes les circumstàncies ", adverteix la notificació.





La falta d'acord bilateral amb països europeus col·locaria al sector de l'aviació en un 'llimbs regulador', que provocaria que no es pogués volar entre Europa i el Regne Unit. Les companyies mantenen que com a mínim s'arribi a un acord similar a l'actual que garanteixi la lliure circulació de persones





Davant aquesta situació des de l'Associació de Transport Aeri Internacional (IATA), que agrupa el 83% del trànsit aeri mundial, s'insisteix que abans d'octubre de l'any que s'haurien de prendre totes les previsions necessàries per evitar el col·lapse del sector aeri europeu.





LES AEROLÍNIES MOUEN FITXA.

Entre les principals companyies britàniques que operen a tot Europa figuren easyJet British Airways del grup IAG, Flybe, Jet2, i Virgin Atlantic.





De moment, Easy Jet ha creat una nova societat amb seu a Viena (Àustria), Easy Jet Europe, el que permetrà a continuar les seves operacions de vol després que sigui efectiu el Brexit. L'aerolínia britànica de baix cost està a l'espera de rebre el certificat com a nou operador de les autoritats austríaques.





Per la seva banda, Ryanai r ja va advertir que el 'Brexit' podria provocar la suspensió dels seus vols des del país durant un període de temps si el Govern britànic no aclareix com va a negociar amb la UE la política de cels oberts per assegurar les operacions .





Aquestes incerteses han portat Ryanair a rebaixar la seva previsió de creixement al Regne Unit del 15% al 6% el 2017. L'aerolínia estudia si demana una llicència d'Regne Unit per operar vols domèstics en territori britànic o, per contra, opta directament per la cancel·lació de les seves rutes al Regne Unit, que suposen ara el 2% del total de les seves operacions.





Altres veus acreditades com TUI Group, primer operador turístic del món, ha realitzat una crida a les parts perquè s'abordi una solució al flux aeri. L'operador turístic alemany compta amb plans de contingència per a atallar les possibles conseqüències en el seu negoci del divorci del Regne Unit i la UE.





El grup alemany que opera al Regne Unit amb la marca TUI UK (abans Thomson) compta amb un important nombre d'aerolínies que volen a destinacions de vacances a Espanya, especialment a les Balears i les Canàries, a més de Grècia, mercats habituals dels britànics.