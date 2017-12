En homenaje a Mario Polanuer





Gairebé de nit i la botiga a punt de tancar. Un cop dins es va acostar al taulell i va mirar els prestatges situats darrere.





- ¿En què puc ajudar-lo? -es va interessar el botiguer.





FEM. AMOR. SOMNI. PARÍS ... lletres negres sobre etiquetes blanques podien llegir-se clarament en pots ordenats sobre dels prestatges.





- Escolti -va dir el comprador mentre assenyalava un dels estantes-. Estic buscant un regal i no sé què comprar. Què tal això?

- Aquest? Això és un concepte de baixa categoria. -Amb cara de desaprovació el botiguer va aixecar un dels pots en el qual es podia llegir "TOMÀQUET".

- I aquests d'aquí ... Què tal?





El botiguer el va mirar de dalt a baix i li va deixar anar:





- Aquests són caríssims! "RELIGIÓ" "POLÍTICA" "IDEALS" la gent es mata per ells! ... tinc de tot, des de "CAPITALISME" fins a "ISLAMISME" ... de tot escolti!





Encara que el nostre client no tenia por doncs vivia en un barri segur d'una ciutat segura d'un país segur li va semblar notar una mica d'alguna cosa que no sabia identificar i que li va posar nerviós ...





- No, no ... Una mica més barat no té? Una mica més senzill, sap?

- Home, miri vostè ... de "VERITAT" tinc molta però ningú la vol, la hi deixo a bon preu.

- Això de pensar regals cansa molt ... Miri doni'm unes "mentides" d'aquestes que tothom s'empassa i em deixo de mals de cap.

- Home, amb això encerta segur escolti. Tenen molt bona premsa i moltíssima sortida.





Va sortir de la botiga amb la seva nova compra sota el braç. Tornant a casa li va embargar l'estranya sensació que alguna cosa no acabava d'encaixar. Però va ser un pensament d'aquests que es diuen ... I mentre caminava va perdre el fil del que estava pensant. Un estel va passar veloç caient en el firmament, la qual cosa li hauria ajudat a recordar la paraula que estava buscant. Per mala sort, en aquesta ciutat segura d'un món autoproclamat civilitzat, no es podien banyar al riu -no diguem ja beure la seva aigua - ni per descomptat, veure els estels a la nit.