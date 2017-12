Santamaría diu que s'ha fet una simulació del escrutini del 21D i que el procés és segur

Compareixença de Sáenz de Santamaría al Senat per l'aplicació del 155









La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicat que s'ha fet una simulació de l'escrutini de les eleccions catalanes del proper 21 de desembre, que es va completar "sense incidències", i ha qualificat d'"infundades" els dubtes que s'ha "tractat de sembrar per alguns, que prefereixen qüestionar el procés pel que pugui deparar el resultat de les urnes".





Santamaría compareix aquest dilluns a la comissió conjunta del Senat encarregades de revisar com aplica el Govern central les mesures preses a l'empara de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





En la seva primera part, la vicepresidenta ha explicat que els preparatius per a la votació de dijous compleixen els terminis previstos i que tot s'està desenvolupant amb normalitat, d'acord amb la Llei Orgànica Eelctoral General (LOREG) en no disposar Catalunya aprovada una llei electoral pròpia , única comunitat que no l'ha té.





El Govern central col·labora en l'organització amb l'àrea de processos electorals de la Generalitat, ha dit, la mateixa que porta preparant comicis des que es celebren a Catalunya i que ja són mig centenar des de 1977, ha precisat la vicepresidenta.





"Són les mateixes persones d'altres processos, tot dins de la normalitat i dels terminis previstos, des del centre de recomptes i vots com la seguretat necessària", ha afirmat.





Santamaría ha volgut subratllar la seguretat que envolta tot el procés i la normalitat amb què s'està desenvolupant la campanya i l'organització de les votacions, cosa que "convé recordar davant els infundats dubtes" que han difós "alguns", potser per "qüestionar el procés "per si els resultats no els són favorables, ha apuntat.





També ha explicat que les Juntes Electorals implicades en aquest procés estan actuant "amb normalitat i diligència" i que s'està garantint la participació i pluralitat política i la neutralitat informativa, evitant "ingerències en campanya, per tant per institucions com pels mitjans públics de comunicació".













MISSATGE A ERC I PDECAT





Santamaría ha dit a ERC i PDeCAT que tenen "la pell fina" i es molesten perquè en un míting es diu que han estat "escapçats", però que al mateix temps demostren una "llengua gruixuda" en dirigir a PP, PSOE i Cs qualificatius com "fatxes", "franquistes", "descerebrados, lladres i psicòpates".





L'afirmació, per als portaveus d'ERC i PDeCAT, significa que el Govern central no respecta la separació de poders i admet fins i tot que hi ha presos polítics.





La vicepresidenta s'ha defensat dient que en els mítings es permeten "llicències" i que des d'aquests partits es dediquen també al resto epítets com a "franquista".





"És intolerable, els únics que ressusciten a Franco un dia sí i un altre també són vostès en els seus mítings. Una mica de respecte", els ha respost..